Football : la FFF interdit casques et collants, les joueurs musulmans dans le viseur

« que pour des raisons médicales avérées »

« étayé et complet »

« détournement du principe de neutralité, sous prétexte médical »

« ne sauraient être portés avec des signes ostensibles, visibles d’appartenance, tels qu’interdits par nos statuts. Le refus d’ôter ou de cacher la tenue ou le signe ostensibles doit conduire à une application stricte de la règle : non-participation à la rencontre de la personne concernée, et en cas de refus de se retirer, le match ne peut se jouer. Les sanctions réglementaires et disciplinaires doivent alors être engagées ».

Quand la suspicion envers les sportifs de confession musulmane va trop loin au nom d'une vision restrictive de la laïcité. La Fédération française de football (FFF), via sa Ligue de football amateur (LFA), a fait savoir dans un courrier adressé fin février aux présidents de ligues et de districts qu’ils sont tenus d'interdire le port des collants ou des casques sur le terrain. Aux yeux des dirigeants, ces équipements pourraient représenter des signes ostensibles d'appartenance religieuse à l'islam.Casques et collants ne peuvent être portés sur le terrain. Un simple certificat médical ne suffit pas ; il faut saisir la commission médicale de la FFF avec un dossierpour déterminer si la demande est justifiée ou pas.Pour la FFF qui veut lutter contre tout, casques et collantsLire aussi :