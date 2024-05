Des clés et des conseils pour préparer sereinement les examens (2/2)

Les examens blancs permettent de vous mettre en condition. Vous découvrez alors les ambiances d’examens et le travail avec temps imparti. Profitez-en pour réajuster ce qui n’a pas été durant les épreuves de brevet ou d’examens blancs pour rectifier le tir !



C’est souvent un moment de stress pour les élèves et quelques conseils peuvent aider à bien appréhender ce moment. Reposez-vous la veille afin d’être en forme. Soufflez, sortez, aérez votre esprit. Portez une montre qui vous permettra de mieux gérer votre temps. Dites-vous que vous avez tout fait pour être prêt le jour J, ne cogitez pas et pensez positif ! Commencez par les exercices qui vous sont faciles et n’hésitez pas à passer et revenir sur une question plus tard.



Après chaque examen, oubliez et passez à autre chose. Il ne sert à rien de se morfondre en pensant avoir raté une épreuve.



Soignez votre travail et votre écriture. Essayez tous les exercices et répondez à toutes les questions, même de manière partielle ! Votre travail et vos essais montrent que vous n’avez pas baissé les bras.