Comment préparer sereinement les examens : des conseils clés en main (1/2)

Tout d’abord, il paraît essentiel d’accompagner nos enfants à donner du sens à leurs apprentissages. On ne compte plus le nombre de fois où des élèves ou nos propres enfants demandent à quoi cela sert d’apprendre l’Histoire-Géographie, les langues ou le français parce que « de toute façon, ils sont déjà tous morts », « je ne veux pas vivre ailleurs qu’en France » ou « je parle déjà français » !



Accompagner nos enfants en leur montrant que les apprentissages d’aujourd’hui serviront plus tard leur permet de donner du sens. Un enfant a besoin de comprendre pourquoi il fait les choses et au lieu de répondre « c’est comme ça » , nous devrions prendre le temps de leur expliquer et les aider à voir plus loin dans leur avenir.



Nous pouvons, par exemple, leur donner des exemples de métiers où telle ou telle matière sera au centre de cette profession. Faire le lien avec la culture générale et l’importance d’avoir tous une base commune et un tronc commun d’apprentissages permettant de pouvoir échanger et discuter avec les autres.