Une mosquée de Poissy vandalisée, un acte « inadmissible »

« Nous sommes abasourdis, on ne comprend pas ce qui a pu se passer et qui pourrait nous en vouloir »

« C’est une salle qui a toujours été ouverte. Mais avec ce qui s’est passé, on se demande s’il ne faut pas fermer l’espace et éventuellement installer des caméras »

« La ville de Poissy déplore et condamne l’incident inadmissible survenu dans un lieu de culte du quartier Saint-Exupery »

« Ces actes de vandalisme, ciblant un lieu de culte et de recueillement, sont absolument inacceptables. Cette mosquée, dont j’avais autorisé la construction il y a quelques années en tant que maire, incarne le vivre-ensemble que nous bâtissons jour après jour à Poissy. Je suis révolté de constater que, chaque semaine, de nouvelles atteintes viennent fragiliser ce lien de fraternité et de respect que nous avons patiemment construit »

« Nous ne laisserons pas la haine et la division s’installer. Plus que jamais, nous devons rester unis et déterminés à défendre nos valeurs de respect et de fraternité »

« avec la plus grande rigueur afin que les auteurs de ces actes soient identifiés et traduits en justice ».

La mosquée El Kawthar, située dans le quartier de Saint-Exupéry, à Poissy, dans les Yvelines, a été victime d’actes de vandalisme qui choquent les fidèles. Des tapis de prière ont été retrouvés, mardi 13 mai, jetés au sol, des gaines électriques dégradées, les câbles alimentant la lumière et le son sectionnés., a déclaré un fidèle au Parisien. , a indiqué un autre.Cet acte antimusulman, dans un contexte marqué par l'émotion soulevée par l'assassinat d'Aboubakar Cissé dans une mosquée du Gard, intervient deux semaines après l’agression d’une femme musulmane dans la même ville, suscitant alors des condamnations d’élus locaux et de la préfecture des Yvelines. Un rassemblement avait été organisé à l'initiative de la maire (LR) de Poissy, Sandrine Dos Santos, quelques jours plus tard afin de dénoncer la violente agression., a fait savoir la maire, qui a de nouveau témoigné sa solidarité auprès des Pisciacais musulmans. Le député (Renaissance) Karl Olive a lui aussi fait part d’un message de soutien à la communauté musulmane de Poissy., a-t-il écrit., a-t-il ajouté, comptant sur les autorités pour mener l’enquêteLire aussi :Une femme musulmane violemment agressée à Poissy, les élus et la préfecture des Yvelines en soutienhttps://www.saphirnews.com/Une-femme-musulmane-violemment-agressee-a-Poissy-les-elus-et-la-prefecture-des-Yvelines-en-soutien_a30760.html