Supporter l’insupportable à Gaza

Avant, entre le 7 octobre 2023 et le 19 janvier 2025, malgré le blocus, cinq à six camions entraient chaque jour dans le sud et le centre de la bande de Gaza mais maintenant, plus rien depuis que l’armée d’occupation a fermé tous les passages. La situation s’aggrave pour les 500 000 déplacés qui vivent dans les centres d’accueil ou les camps de réfugiés, voire les tentes déchirées.



La famine s’installe à Gaza. Les quelques denrées alimentaires que l’on trouve encore sont très chères : un kg de riz coûte 35 euros, un kg de sucre, 40 euros, une boîte de sardine ou de thon, 15 euros ; les fruits, les légumes, la viande et le poisson sont introuvables sur le marché.



A ces problèmes alimentaires, s’ajoutent la pénurie en médicaments. On ne trouve plus rien, ni dans les centres médicaux ni dans les cliniques. Pour se faire soigner, il faut essayer d’aller dans les pharmacies mais il n’y a presque plus rien non plus. Les médicaments qui restent sont périmés et hors de prix.