Gaza : nous refusons le silence — Tribune des étudiants en journalisme mobilisés

Nous soutenons pleinement le mouvement étudiant, en France comme à l’international, qui dénonce les crimes de guerre et crimes contre l’humanité perpétrés par l’armée israélienne, ainsi que la complicité active de plusieurs gouvernements occidentaux. À ce titre, nous appelons les établissements d’enseignement supérieur français à rompre leurs partenariats avec les universités israéliennes.Nous tenons à exprimer notre solidarité avec les étudiant·es gazaoui·es, dont les universités ont été détruites sous les bombes, et qui se voient privé·es de leur droit fondamental à l’éducation. Notre soutien s’étend également à Mahmoud Khalil, figure du mouvement étudiant pro-palestinien à l’Université de Columbia, emprisonné depuis un mois et demi pour avoir manifesté contre l’occupation israélienne et aujourd’hui menacé d’expulsion. Cette répression s’inscrit dans une tendance inquiétante à la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, dans le monde universitaire et au-delà.Dans cette continuité, nous exigeons la libération immédiate de Georges Abdallah , militant communiste libanais emprisonné en France depuis 1984. Détenu depuis plus de 40 ans malgré sa libération conditionnelle accordée en 2013, Georges Abdallah est un symbole de la répression politique contre les soutiens historiques à la cause palestinienne. Son maintien en détention est un scandale judiciaire et politique que nous refusons d’ignorer.Dans cette même logique de répression et de silence imposé autour du soutien à la cause palestinienne, en France, le collectif citoyen Faim de justice pour la Palestine, composé majoritairement de soignant·es, mène depuis plusieurs semaines une grève de la faim pour dénoncer le génocide en cours à Gaza et l’hypocrisie des institutions françaises. Leur mobilisation se heurte à un mur de silence médiatique. Très peu relayée par les grands médias, leur action incarne pourtant une résistance humaine et politique face à l’oubli organisé. Nous leur apportons tout notre soutien. Leur détermination et leur courage forcent le respectCe cessez-le-feu doit s’inscrire dans une dynamique plus large de lutte contre l’occupation illégale des territoires palestiniens et contre l’expansion continue des colonies israéliennes, en violation du droit international.qu’ils soient israélien·nes détenu·es par le Hamas ou palestinien·nes incarcéré·es sans charges par Israël.un procédé dangereux qui vise à discréditer toute critique de la politique israélienne et à museler les soutiens au peuple palestinien.