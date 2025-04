Faim de justice pour la Palestine, en soif de reconnaissance politique du génocide à Gaza

« l'hypocrisie, la lâcheté, la peur et le repli sur soi »

« Notre silence est intolérable. Notre silence fait monter l'antisémitisme et l'islamophobie en France et c'est intolérable »

« Bien sûr qu'il y a des otages. Il y a aussi un peuple et des civils qui sont pris en otage »

« que tout le monde se taise est une ignominie »

« J'ai honte de la France »

« Faire une grève de la faim est un acte politique mais c'est le seul moyen qu'on a trouvé pour exprimer notre colère et notre honte »

« Car jamais un génocide n'a été aussi documenté en direct »

« le silence des médias français n'est pas une erreur, c'est un choix, et ces médias peuvent être considérés comme complices (...) par leur absence d'une couverture médiatique d'un génocide en cours »

« Le pronostic vital du peuple palestinien est engagé »

« 76 ans d'injustice et d'oppression, il est temps que les responsables soient sanctionnés et que les autorités françaises prennent ses responsabilités (...). Il est temps d'être du bon côté de l'histoire car l'histoire retiendra la lâcheté et l'hypocrisie de ceux qui ont laissé faire ce génocide. »

« incroyable »

« une honte absolue »

« La honte peut effectivement paralyser. (...) Mais la honte est également un sentiment révolutionnaire qui nous permet de prendre conscience de notre indignité et nous révolter contre la situation dans laquelle nous sommes soumis »

En France, ce sontqui règnent, se désole Pascal André, médecin urgentiste à Rodez. L'initiateur du mouvement apparaît marqué : il a perdu près de 15 kg en trois semaines., déclare-t-il.etface à une situation qui ne cesse de s'empirer., lâche Amina, originaire de Millau, elle aussi en grève de la faim depuis fin mars., dit-elle.. Et pourtant... tous disent leur deception des politiques mais aussi des journalistes, à l'image de Maria, qui estime que. La guerre menée contre Gaza est la plus meurtrière pour les professionnels de l'information, tou conflit confondu ; la profession est appelée à un sursaut de conscience sur ce sujet. L'heure est grave., lance Leila, originaire de Strasbourg, qui s'est jointe au mouvement dès le début, dans la foulée du mois du Ramadan Dans le milieu de la culture, ce n'est guère mieux pour Hervé, metteur en scène originaire de Suisse. Il n'a pas de souvenir d'un silence aussidu temps de la guerre en Ukraine ou encore en Algérie et en Bosnie dans les années 1990 ;, fait-il valoir avec sagesse.