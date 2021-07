Points de vue Les vacances estivales sont là ! Des conseils pour en profiter avec plaisir mais vigilance Rédigé par Khadija Ahouzi | Jeudi 1 Juillet 2021 à 13:25





S’il y a bien une chose sur laquelle nous pouvons tous être unanimes, c’est que les Français ont bien besoin de s’évader, de se ressourcer, de sortir de leur train-train quotidien et de tous leurs tracas. Depuis mars 2020, la vie a été secouée et bien chamboulée pour nous, en France, mais également pour de nombreuses autres personnes de par le monde.

Des vacances dans un contexte de pandémie



De très nombreuses familles s’apprêtent, maintenant que les frontières sont ouvertes , à partir pour changer d’air, rendre visite à la famille, se retrouver, se ressourcer… Il est enfin temps de souffler ! Mais c’est dans un contexte encore bien instable que les vacances estivales pointent leur nez. Différents variants de la Covid-19 ont fait leur apparition et, si les restrictions sanitaires ont été allégées depuis le début du mois de juin, il nous faut toutefois rester attentifs et vigilants.



Le quotidien de chacun d’entre nous fut chargé, entre les allers-retours au boulot,



Les vacances estivales sont donc le moment de pouvoir vivre « au ralenti », le moment de faire ce que l’on ne peut faire durant l’année scolaire et, surtout, c’est le moment de passer du temps avec sa petite et grande famille, que celle-ci soit dans un autre pays ou près de nous. La crise sanitaire a arrêté la vie, durant de longs mois, et nous a mis face à notre petitesse et notre impuissance, face aux éléments qui sont bien plus forts que nous : la maladie, la mort, la nature… S’il nous fallait une preuve que l’être humain n’est finalement que bien peu de choses face à une force suprême qui « nous dépasse », qui « transcende », qui « commande », qui « régit » le monde, ce virus vient nous démontrer nos limites et notre incapacité à contrôler finalement de toutes petites choses invisibles à l’œil nu.De très nombreuses familles s’apprêtent, maintenant que les frontières sont ouvertes , à partir pour changer d’air, rendre visite à la famille, se retrouver, se ressourcer… Il est enfin temps de souffler ! Mais c’est dans un contexte encore bien instable que les vacances estivales pointent leur nez. Différents variants de la Covid-19 ont fait leur apparition et, si les restrictions sanitaires ont été allégées depuis le début du mois de juin, il nous faut toutefois rester attentifs et vigilants.Le quotidien de chacun d’entre nous fut chargé, entre les allers-retours au boulot, notre gestion du télétravail, déposer les enfants à l’école, s’occuper de la paperasse, faire les courses après une longue journée, être présents aux différentes réunions de l’école mais aussi des associations dans lesquelles nous nous sommes engagés, en présentiel ou virtuellement… sont autant de temps à courir et parfois à stresser. Sans compter tous les aménagements dus à la crise sanitaire, les confinements, le port du masque, les restrictions, les couvre-feux… Quelle année !Les vacances estivales sont donc le moment de pouvoir vivre « au ralenti », le moment de faire ce que l’on ne peut faire durant l’année scolaire et, surtout, c’est le moment de passer du temps avec sa petite et grande famille, que celle-ci soit dans un autre pays ou près de nous.

Quand vacances riment avec récompenses Avant de préparer les valises, pour les personnes qui partent, il me semble important, pour les parents, que l’année scolaire se termine en beauté en remerciant les professeurs de nos élèves et en exprimant ces remerciements soit par des mots, soit par un petit présent. Les professeurs méritent d’être félicités, d’autant plus au vu des conditions de leur travail où ils ont passé de longues heures à devoir donner des cours avec un masque sur le nez !



De même, le travail effectué par nos enfants durant l’année doit être valorisé non seulement à chaque trimestre, mais peut-être encore plus au dernier trimestre où ces petits bouts vont pouvoir poser leurs petits et grands cartables et savourer les journées où l’on ne regarde plus l’heure de rentrer en classe. Ils ont eu aussi à passer une année, pour certains, avec le masque, à abandonner une grande partie de leurs activités extrascolaires, un semi-confinement, un couvre-feu… Un chamboulement dans la vie de nos petites têtes blondes et brunes. Des petits héros pleins de courage !



Les féliciter avec une sortie familiale, des cadeaux… des félicitations marquent pour les enfants l’intérêt que nous pouvons porter à leurs études. Cela les valorise et les aide à gagner en confiance en eux. Et même quand les bulletins ne sont pas fameux, récompenser pour encourager et leur dire comme nous sommes sûrs qu’ils peuvent mieux faire ne peut être qu’une bonne initiative pour la rentrée future.



Après avoir pris le temps de récompenser nos petits écoliers, nous pouvons maintenant nous atteler à préparer nos vacances et leur donner du temps avec conscience.

Comment profiter de ses vacances



– Renouveler ses intentions afin que celles-ci ne soient que pour plaire à Dieu ;



– Rendre visite à la famille : l’islam recommande de maintenir les liens de parenté et il est important, si l’on peut rendre visite à la famille que celle-ci soit au pays ou pas, de ne pas hésiter une seconde ;



– Passer du temps avec son époux/épouse et ses enfants de différentes manières : sorties, balades, restaurants, musées, parcs, pique-niques, cinéma, activités ludiques et sportives en famille, etc. ;



– Prendre le temps de lire et de se cultiver ;



– Participer aux assises de la foi qui sont proposées dans certaines mosquées et qui ne s’arrêtent pas avec l’été :



– Réviser, lire et apprendre le Saint Coran, seul ou accompagné :



– Fréquenter la mosquée pour les différentes prières de la journée et celle du jour du vendredi ;



– Visiter des lieux bercés d’histoire et partager avec petits et grands ces moments de découvertes. Il est sûr et certain que nous avons beaucoup à découvrir sur notre propre ville… Pas besoin d’aller très loin pour se sentir en vacances ;



–



– Passer du temps à cuisiner des plats sains avec des produits de saison ;



– S’essayer à l’écriture et laisser parler sa plume ;



– Se rendre dans des expositions et autres évènements de la ville : le programme se trouve souvent en mairie ou sur le site de cette dernière. Il n’y a plus qu’à jeter un coup d’œil pour avoir une idée de tout ce que votre ville permet de faire durant l’été ;



– Inviter des amis à partager des moments ensemble à l’intérieur de chez soi comme à l’extérieur ;



– Méditer, passer du temps au milieu de la nature, se reconnecter à l’essentiel ;



– Faire du tri dans les armoires, désencombrer, jeter, rénover son intérieur : cela fait du bien au moral et si l’on connaît les bons plans, on ne fera pas trop de mal à son portefeuille ;



– Passer chez la coiffeuse et se faire plaisir avec une nouvelle coupe pour l’été. Même si l’on est voilée… Surtout si l’on est voilée ! A l’intérieur de chez soi, apprenons à rester féminines et coquettes. Se couper les cheveux leur fait du bien et si l’on a du temps en été, profitons-en !



– Faire du bénévolat ;



– Prendre des nouvelles des personnes que l’on a perdues de vue durant l’année scolaire.



Toutes ces propositions doivent évidemment tenir compte du contexte actuel. Il nous faut être responsables et conscients et continuer à nous protéger et protéger nos proches. S'il faut garder en tête que Le seul et unique Protecteur est Dieu, il nous est demandé de faire notre part et d’avoir toute confiance en Dieu.



Il existe sûrement bien d’autres façons de passer des vacances agréables. L’important est de faire ce que l’on aime, entourés des gens que l’on aime, tout en renouvelant nos intentions afin que nos vacances riment aussi avec adoration.



*****

Première parution de la contribution sur le site de



Lire aussi :

Le pass sanitaire européen, pour voyager l’esprit tranquille dans l’UE

Travail, études, loisirs, spiritualité : que ta rentrée soit réussie ! S’il n’est pas interdit de prendre du bon temps, le croyant s’efforcera tout de même de faire de ses vacances des moments bénis en intégrant tout ce qui plaît à Dieu. S’il lui est donné du temps, le fidèle l’utilisera à bon escient parce qu’il n’existe pas de vacances lorsque l’on chemine vers Dieu, en tout cas pas de vacances telles qu’on les définit, lorsque l’on pense à son devenir après la mort. En effet, le fidèle ne passe pas ses vacances comme n’importe quel autre vacancier. Qu’il aille dans une autre ville, un autre pays ou qu’il reste chez lui, il essayera de différentes façons de passer des vacances agréables dans la souvenance de Dieu. C’est ainsi qu’il peut par exemple :– Renouveler ses intentions afin que celles-ci ne soient que pour plaire à Dieu ;– Rendre visite à la famille : l’islam recommande de maintenir les liens de parenté et il est important, si l’on peut rendre visite à la famille que celle-ci soit au pays ou pas, de ne pas hésiter une seconde ;– Passer du temps avec son époux/épouse et ses enfants de différentes manières : sorties, balades, restaurants, musées, parcs, pique-niques, cinéma, activités ludiques et sportives en famille, etc. ;– Prendre le temps de lire et de se cultiver ;– Participer aux assises de la foi qui sont proposées dans certaines mosquées et qui ne s’arrêtent pas avec l’été :– Réviser, lire et apprendre le Saint Coran, seul ou accompagné :– Fréquenter la mosquée pour les différentes prières de la journée et celle du jour du vendredi ;– Visiter des lieux bercés d’histoire et partager avec petits et grands ces moments de découvertes. Il est sûr et certain que nous avons beaucoup à découvrir sur notre propre ville… Pas besoin d’aller très loin pour se sentir en vacances ; Faire du sport : que l’été ne se transforme pas en repas, repos, kilos ;– Passer du temps à cuisiner des plats sains avec des produits de saison ;– S’essayer à l’écriture et laisser parler sa plume ;– Se rendre dans des expositions et autres évènements de la ville : le programme se trouve souvent en mairie ou sur le site de cette dernière. Il n’y a plus qu’à jeter un coup d’œil pour avoir une idée de tout ce que votre ville permet de faire durant l’été ;– Inviter des amis à partager des moments ensemble à l’intérieur de chez soi comme à l’extérieur ;– Méditer, passer du temps au milieu de la nature, se reconnecter à l’essentiel ;– Faire du tri dans les armoires, désencombrer, jeter, rénover son intérieur : cela fait du bien au moral et si l’on connaît les bons plans, on ne fera pas trop de mal à son portefeuille ;– Passer chez la coiffeuse et se faire plaisir avec une nouvelle coupe pour l’été. Même si l’on est voilée… Surtout si l’on est voilée ! A l’intérieur de chez soi, apprenons à rester féminines et coquettes. Se couper les cheveux leur fait du bien et si l’on a du temps en été, profitons-en !– Faire du bénévolat ;– Prendre des nouvelles des personnes que l’on a perdues de vue durant l’année scolaire.Toutes ces propositions doivent évidemment tenir compte du contexte actuel. Il nous faut être responsables et conscients et continuer à nous protéger et protéger nos proches. S'il faut garder en tête que Le seul et unique Protecteur est Dieu, il nous est demandé de faire notre part et d’avoir toute confiance en Dieu.Il existe sûrement bien d’autres façons de passer des vacances agréables. L’important est de faire ce que l’on aime, entourés des gens que l’on aime, tout en renouvelant nos intentions afin que nos vacances riment aussi avec adoration.*****Première parution de la contribution sur le site de Participation et Spiritualités Musulmanes (PSM).Lire aussi :