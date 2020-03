Le confinement face au coronavirus : et si câ€™Ã©tait une opportunitÃ© ?

Cette épreuve peut nous faire tirer tellement de leçons profondes. Loin de céder à la panique, soyons prudents et vigilants et profitons-en pour revoir le curseur de notre confiance en Dieu et de notre foi.Et parce qu’il ne nous est pas possible pour le moment de sortir, profitons-en également pour :– Préparer le mois du Ramadan en jeûnant quelques jours– Renouer avec le Coran– Revoir notre relation avec notre Créateur, invoquer et évoquer Dieu– Apprendre une science utile– Aider nos enfants à avancer sur leurs leçons et essayer de pallier à certaines de leurs lacunes– Prendre des nouvelles de nos familles via les différents réseaux sociaux et par téléphone– Avancer sur des projets qui nous tiennent à cœur– Prendre du temps afin de faire ce que nous n’avons pas eu le temps de faire jusqu’ici– Prendre du temps pour soi et se reposer– Ecrire, lire, partager avec ceux que nous aimons à distance– Bricoler– Commencer un grand ménage de printemps– Faire du tri– Ranger notre paperasse– Faire du sport et des repas faits maison pour le bonheur des petits et des grands– Avoir des moments de détente en famille autour d'un film ou d'une série– Etre solidaire avec nos voisins et personnes les plus fragiles– Etre utile aux personnes qui en ont le plus besoinEt s’il ne nous est pas permis de sortir, n’oublions pas qu’il est encore autorisé de rire, voire même d’avoir de nombreux fous rires, sourires et, bien sûr plus que jamais, il est encore permis et surtout temps de s’aimer, de se pardonner pour reprendre le cours de nos vies sur de nouvelles bases, dès la fin du confinement.A tous, beaucoup de courage, de foi et de force !Lire aussi :Et aussi :