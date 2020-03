Coronavirus : avec le confinement, quels dispositifs pour remplacer la priÃ¨re du vendredi ?

jumu’a

khotba

dhor

rak’at

dhor

Avec l’instauration du confinement en France, les mosquées de France ont fermé, pour l’immense majorité d’entre elles, leurs portes et n’assurent plus l’organisation des prières quotidiennes et de la prière du vendredi. Une immense majorité et non pas l’ensemble des mosquées car les lieux de culte, toutes obédiences confondues, ont l’autorisation de demeurer ouverts à la condition qu’ils ne rassemblent pas plus de 20 personnes et qu’ils s’assurent du strict respect des règles sanitaires comme la distanciation sociale et les gestes-barrières.Au regard de ces consignes et des difficultés à les faire appliquer, les responsables de mosquées ont très vite fait le choix de la fermeture, plus particulièrement pour la prière du vendredi (, en arabe). En islam, ce rite, obligatoire pour les hommes, ne peut être effectué qu’en groupe, à la mosquée après l’écoute d’un prêche de l’imam ().Lorsqu’une personne est dans l’impossibilité de la faire, cette prière est traditionnellement remplacée par la première prière de l’après-midi (), qui compte non pas deux mais quatre unités de prière (). Confinement oblige, et dans l‘impossibilité d’accomplir la prière du vendredi, la prière duest à effectuer chez soi.