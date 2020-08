Points de vue Et si on se mettait au sport ? Rédigé par Khadija Ahouzi | Mercredi 26 Août 2020 à 11:00





Chacun d’entre nous choisit un moment de l’année pour prendre de nouvelles résolutions et se donner de nouveaux objectifs. Certains choisissent la nouvelle année (grégorienne ou hégirienne), le mois du Ramadan ou encore le retour des vacances estivales. Il est vrai que la période estivale, que l’on parte en voyage ou pas, nous permet de couper avec le travail et nos différentes obligations de l’année, de prendre du recul et de réfléchir à notre vie. C’est ainsi qu’en septembre, il n’est pas rare de voir de nombreuses personnes se donner de nouveaux objectifs et parmi eux, celui de se mettre ou de se remettre au sport !



Que l’on se sente sportif ou pas, que l’on aime se dépenser ou pas, les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer ! Il est important toutefois de « trouver sa voie » même au niveau du sport. Nous vous proposons de nous suivre dans cet article pour quelques conseils que nous avons nous-mêmes mis en pratique afin que, dès la rentrée, vous soyez motivés et prêts pour peut-être devenir complètement accros à l’effort physique.

1/ Connaître son état de santé Vous le verrez, aucune association, salle de sport ou toute autre structure qui vous propose des cours de sport ne le fera sans vous demander un certificat médical. Il est important, avant d’entamer une inscription pour commencer un sport, de prendre rendez-vous avec votre médecin traitant afin de faire le point sur votre capacité à exercer une activité sportive, surtout si celle-ci vous demande un effort conséquent ! Le but de faire du sport est d’être en meilleure santé physique et mentale et non pas de se retrouver aux urgences dès la première séance, n’est-ce pas ? N’allez-vous dépenser en salle de sport et découvrir les bonnes douleurs de l’effort physique qu’une fois que vous aurez vu votre médecin.

2/ Définissez vos objectifs Il est impératif de trouver le sport qui vous convienne et qui répondra à vos attentes. Chaque discipline, si elle est indéniablement bonne pour la santé, aura des effets plus ou moins différents sur notre corps. Ainsi, certains recherchent des sports pour sculpter leurs corps et gagner en musculature, d’autres voudront plutôt se diriger vers des sports où le cardio est très sollicité, d’autres encore rechercheront à perdre du poids, vaincre la cellulite ou encore à être plus endurants au quotidien… Renseignez-vous sur les effets de tel ou tel sport sur le corps en discutant avec votre professeur et en faisant des recherches approfondies via le net ou dans des livres spécialisés.





3/ Trouvez le sport qui allie effort et plaisir Toute chose faite avec plaisir et envie est sans aucun doute bien plus efficace pour nous. Si l’on ne peut pas tout faire dans la vie par plaisir, on peut au moins choisir le sport qui nous procure un réel épanouissement. Pour durer dans le temps, être motivés à se rendre en salle de sport, continuer dans la durée, il est impératif de « trouver son sport ».



Le meilleur moyen de savoir si nous sommes faits pour pratiquer du tennis, du football, de la gym, de la natation, de la course à pied, de la musculation ou tout autre sport qui nous est encore inconnu … est tout simplement d’essayer. Une fois, deux fois, trois fois s’il le faut pour voir si l’on accroche ou pas. Les salles de sport proposent très souvent une première séance de découverte, n’hésitez pas à vous y rendre, cela ne coûte rien d’essayer, au pire vous serez conquis !

4/ Choisir la proximité et les horaires adaptés Tenir la cadence de semaines chargées par différentes obligations n’est pas toujours chose aisée. Ajouter à cela quelques heures, voire plusieurs heures de sport, peut vite s’avérer être un parcours du combattant. Il est important, si l’on souhaite tenir longtemps dans une discipline sportive, de bien évaluer la distance à parcourir pour s’y rendre et choisir le bon créneau.



S’il nous faut effectuer plusieurs dizaines de kilomètres après une journée de travail par exemple, il peut vite devenir très difficile de tenir son engagement de faire du sport sur une longue durée. Si l’on décide de se rendre en salle de sport, choisissons la plus proche et le jour où nous ne sommes pas surbookés.



Il y a aussi la possibilité, pour gagner du temps et avoir des créneaux très larges, de choisir de faire du footing ou de la marche à pied qui peut se faire au bout de la rue, à toute heure de la journée.

5/ Inscrivez-vous avec des ami-e-s Il paraît que, plus on est de fous, plus on rit. Et si ce proverbe s’appliquait au sport ? Il y a bien une chose que l’expérience m’a apprise, être avec des ami-e-s, des connaissances, des personnes bienveillantes plusieurs heures par semaine pour pratiquer du sport, motive énormément ! Même si les journées sont parfois longues et difficiles, savoir que l’on va exercer un sport que l’on aime avec des gens que l’on aime, aide à nous dépasser, à nous surpasser !



Etre accompagné-e dans cette démarche de se mettre au sport est important. Trouver autour de soi parmi ses amis, sa famille ou ses connaissances des personnes désireuses de se mettre sérieusement à l’exercice physique, vous aidera sûrement à vous y rendre très régulièrement, vous aidera à allier efforts et bonne humeur mais permettra également de renforcer des liens familiaux ou amicaux.



Regards complices, sourires, encouragements, échanges de quelques mots entre deux inspirations et même éclat de rire… Etre en bonne compagnie rend l’activité sportive plus facile et agréable. Vous découvrirez également que le sport permet une vraie sociabilité et de belles rencontres ! Mais qui donc a dit que le sport rimait avec souffrance ?

6/ Persévérez et ne laissez pas tomber trop vite S’il est important de trouver le sport qui nous convienne le mieux, il faut savoir se donner le temps et la chance d’aimer un sport et, pourquoi pas, d’en devenir expert. Lorsque l’on arrive pour la première fois dans une salle de sport pour s’essayer à un sport que l’on ne connaît pas, on peut très vite prendre ses jambes à son cou.



Se donner le temps d’aimer un sport, c’est persévérer. Tout s’apprend et l’on devient de plus en plus endurants en pratiquant. C’est ainsi qu’il faut commencer progressivement au risque de se faire mal voire même de se blesser ou d’être démotivé. Si nous avons derrière nous plusieurs années de sédentarité, se mettre au sport brutalement peut être très violent ! On commencera par des petites séances pour être, au fur et à mesure, plus résistants et endurants. Allez-y à votre rythme.

7/ Bien s’équiper Si chaque sport demande que nous nous préparions mentalement et physiquement, il est primordial d’avoir également les bons équipements adaptés au sport que l’on veut pratiquer. Les prix d’équipements de qualité ne sont pas toujours accessibles à toutes les bourses, il existe tout de même des solutions. Il y a, par exemple, les bonnes affaires que l’on peut faire en se dirigeant vers des ventes d’occasions ou en interrogeant notre entourage qui a peut-être au fond de son garage de quoi nous dépanner. Un vélo, des raquettes, des skis, des haltères, un tapis de gym… et tant d’autres choses encore peuvent être dénichées sans nous ruiner.



Pour les bonnes baskets et la tenue, les sites de ventes sur Internet peuvent être une solution pour un bon rapport qualité/prix. Dans tous les cas, si l’on veut pratiquer du sport, il faudra bien s’équiper pour être dans de bonnes conditions pour être à l’aise. Renseignez-vous sur les tenues adaptées qui laissent respirer la peau et évacuent la transpiration.

8/ S’écouter Avec toute la motivation qui est la nôtre, l’envie de persévérer et de durer dans le temps, il faut savoir s’écouter. Les jours où l’on se sent trop fatigués, un peu malades ou que simplement, nous n’avons aucune envie de faire du sport, il faut écouter son corps et ne pas forcer.



Une baisse de moral, une mauvaise journée, une difficulté dans nos vies et nous voilà dans des conditions psychiques difficiles…Cela est normal et humain. La pratique d’un sport doit être un plaisir et non pas une compétition. Il ne doit pas y avoir de pression afin de ne pas abandonner aussi vite que l’on a commencé. Les jours où l’on se sent moins bien, se reposer peut être une bonne chose pour mieux repartir. L’important étant que nos absences soient rares afin de ne pas avoir de difficultés à reprendre le sport.

9/ Ne pas s’absenter trop longtemps



On est souvent tentés de ne faire du sport qu’aux beaux jours. Le problème que nous risquons de rencontrer si l’on s’absente un peu trop longtemps sera la difficulté à reprendre. Et c’est durant cette période que l’on risque de laisser tomber définitivement le sport.



En hiver, il est important de manger sainement pour avoir la force de se dépenser, de bien dormir pour être suffisamment reposés afin de garder la motivation même sous la neige, le vent et la pluie. C’est ici qu’il est important de se rappeler ses objectifs et se motiver entre amis.



Quoi qu’il en soit, quels que soient les objectifs que nous avons pour la rentrée prochaine, faire du sport devrait être dans notre liste à tous ! Nos corps sont des dépôts et il nous faut en prendre soin. Le sport, une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur sont autant de bonnes habitudes à prendre. De bons moyens, qui nous l’espérons nous permettront de bien vieillir et de rendre un peu à notre corps tout ce qu’il nous apporte au quotidien.



*****

Première parution de l'article sur le site de



Lire aussi :

Des conseils aux parents pour préparer sereinement la rentrée scolaire

Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas ceux d’hier - Introduction à la parentalité positive Par expérience, en hiver, il est souvent plus difficile de prendre son courage à deux mains, de prendre la voiture sous la neige lors de journées très courtes pour aller se dépenser. Cette période est particulièrement complexe quand on sait que l’on est souvent plus fatigués dû au manque de lumière et que nos corps sont moins prompts à dépenser de l’énergie.On est souvent tentés de ne faire du sport qu’aux beaux jours. Le problème que nous risquons de rencontrer si l’on s’absente un peu trop longtemps sera la difficulté à reprendre. Et c’est durant cette période que l’on risque de laisser tomber définitivement le sport.En hiver, il est important de manger sainement pour avoir la force de se dépenser, de bien dormir pour être suffisamment reposés afin de garder la motivation même sous la neige, le vent et la pluie. C’est ici qu’il est important de se rappeler ses objectifs et se motiver entre amis.Nos corps sont des dépôts et il nous faut en prendre soin. Le sport, une alimentation équilibrée et un sommeil réparateur sont autant de bonnes habitudes à prendre. De bons moyens, qui nous l’espérons nous permettront de bien vieillir et de rendre un peu à notre corps tout ce qu’il nous apporte au quotidien.*****Première parution de l'article sur le site de Participation et Spiritualités Musulmanes (PSM).Lire aussi :