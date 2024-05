Points de vue La spiritualité, vecteur d’une paix universelle Conscience soufie Rédigé par Omar Benaïssa | Jeudi 16 Mai 2024 à 08:00





« Vous qui croyez, entrez en masse dans la paix… ! » (Coran 2 : 208, traduction Jacques Berque)



La spiritualité contemporaine enseigne, à l’instar des spiritualités de tous les temps, que la paix universelle n’a de sens que si elle prend racine dans les esprits, dans les âmes, dans les cœurs des individus. Sans la paix individuelle, celle des cœurs, la paix des peuples restera à jamais une utopie, voire une aberration.



Privé de la présence ésotérique des saints, le monde se désorienterait à jamais et suivrait une voie de perdition, sans espoir de retour à l’équilibre. Privés de l’attachement indéfectible d’hommes et de femmes aux valeurs immuables de ce qui constitue l’humanité vraie, les hommes suivraient leurs passions et se livreraient à la haine. Ces valeurs immuables sont celles de la sophia perennis ou « sagesse éternelle » qui permet la survie secrète de



Dieu n’est pas un deus ex machina, Il est dans le monde par sa Présence permanente en toute chose



Nous avons vu René Guénon (cheikh ‘Abd al-Wâhid Yahya), grand métaphysicien du XXe siècle, démontrer la validité de cet enseignement en se fondant sur la métaphysique de l’hindouisme, alors qu’il aurait pu le faire sur la base de l’islam ou du christianisme. Sous l’épaisse couverture apparente du polythéisme, l’hindouisme présente une doctrine du pur monothéisme, tel qu’enseigné par les maîtres de l’Inde.



Cette métaphysique enseignée par les spirituels est une métaphysique de l’Être. Il n’y a que Dieu à être, les étants n’ont d’existence que sous le rapport des « états multiples » de l’Être. Il n’y a que Dieu, et le monde est Sa manifestation. Les maîtres spirituels de l’islam ont donné à ce système de pensée le nom de waḥdat al-wujûd , doctrine de l’unité de l’Être. Le



Cette récurrence multiforme de l’enseignement spirituel à travers les âges indique seulement que le miracle de la spiritualité est permanent. Ce même esprit qui inspirait les Anciens continue d’inspirer les Modernes. Il existe toujours un effort de compréhension (ijtihâd) relayé par les Hommes, de génération en génération, afin d’entretenir vive la flamme de la tradition. Cela se vérifie même dans les sciences dites exactes. À chaque époque, les mathématiciens et les physiciens ont besoin de redémontrer la vérité des théorèmes anciens et de s’assurer de leur validité.



La beauté et la vérité pénètrent le cœur par des voies mystérieuses Dieu ne cesse jamais d’appliquer Sa Loi à tous les hommes, et Il ne tolère pas qu’un groupe humain nuise à un autre sous prétexte d’une supériorité par la race, la couleur de peau, l’antériorité dans la foi, la richesse ou la puissance. En vertu de la Loi de l’intériorité, n’oublions jamais que, quelle que soit la religion ou la doctrine à laquelle nous appartenons, d’autres avant nous ont pu avoir accès à ce savoir. Notre certitude intérieure domine les certitudes du groupe auquel nous appartenons.



Ceux qui atteignent le degré de l’ ihsân ( « la recherche de l’excellence » ), évoqué dans un célèbre hadith du Prophète, ne nourrissent de haine envers aucune autre créature. En devenant parfaits, ces hommes et femmes deviennent des miroirs, des modèles pour leurs semblables, propageant ainsi la lumière divine dans le cœur de millions d’humains, à l’insu parfois de ces derniers. Car la beauté et la vérité pénètrent le cœur par des voies mystérieuses.

Se connaître, c’est connaître sa voie d’accès au Paradis « porte étroite » qui ne laisse passer qu’une personne : chacun devra entrer par la sienne, nul ne pourra franchir celle d’autrui. En fait, cette porte n’est autre que soi-même. La règle est celle du « Connais-toi toi-même » . Se connaître, c’est connaître sa voie d’accès au Paradis et, en conséquence, c’est découvrir qu’on est soi-même la porte.



Notre politique consistera, en bon roi, à diriger notre royaume de façon conforme à la volonté divine L’amitié et la haine se côtoient comme deux faces d’une même pièce de monnaie. La haine est la face factice, car le mal est une absence de bien. C’est dans cette conjonction des contraires que se trouve la paix ; la paix des cœurs, la paix des mondes. En se conjoignant, les deux faces complètent le cercle de l’être, attirées l’une vers l’autre par la force de la complémentarité. Empédocle (Ve s. avant J.C) fut le premier chez les présocratiques à relever le rôle de ce « duo ».



En apprenant à maîtriser le flot incessant des pensées qui assaillent sans cesse notre cerveau, nous acquérons une certaine maitrise de l’âme et l’empêchons de produire des suggestions négatives. Petit à petit, nous apprenons à maîtriser notre activité mentale et à prendre le dessus sur notre tendance autodestructrice. Cela s’opère par la murâqabat al-nafs , la discipline de l’âme sous la direction d’un maître, homme ou femme. Nous nous libérons, et commençons à rayonner pour aider d’autres personnes à imiter notre exemple. C’est la voie de prédication par l’amour. Nous réalisons qu’en reprenant les rênes de notre âme, nous conquérons tout un royaume dont les diverses régions sont les organes du corps. Notre politique consistera alors, en bon roi, à diriger notre royaume de façon conforme à la volonté divine.

Les seules conquêtes à entreprendre sont celles des cœurs



Le rôle des religions n’est pas de dresser les hommes les uns contre les autres. Aujourd’hui, le rôle dévolu à l’islam est de travailler à la paix au côté des autres croyants de l’humanité.



Selon les enseignements de



*****

Omar Benaïssa est docteur en études iraniennes. Sa thèse porte sur l'identification des premiers transmetteurs de l'enseignement d'Ibn 'Arabî en terre de langue persane, aux XIIIe et XIVe siècles. Ancien disciple du



