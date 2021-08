Sur le vif Gaza : les médias visés par Israël, la justice internationale saisie par RSF Rédigé par Lina Farelli | Lundi 17 Mai 2021 à 10:45









L’immeuble abritant les bureaux de l’agence de presse américaine Associated Press (AP) et de la chaîne qatarie Al-Jazeera a été réduit en poussière samedi 15 mai. Les images choquantes du bâtiment qui s’écroule des suites de frappes aériennes ont fait le tour de la planète et ont provoqué de nombreuses réactions d’indignation parmi les journalistes. La destruction de l'immeuble n'a heureusement pas fait de victimes, les professionnels de l'information ayant été appelés à en partir dans l'urgence, dans l'imminence de frappes les ciblant. Elles révèlent une sombre pratique de l’armée israélienne à l'œuvre depuis une semaine : ce sont les locaux de 23 médias locaux et internationaux, dont la tour Jawhara qui regroupait les bureaux de 14 médias à Gaza, qui ont été détruits jusque-là.



Si Israël justifie ces frappes en déclarant que le bâtiment abritait des équipements renseignement militaires du Hamas, l’argumentation ne tient pas la route pour Christophe Deloire. « Cibler volontairement des médias relève d’un crime de guerre » , dénonce le secrétaire général de RSF. « En détruisant intentionnellement des médias, l’armée israélienne n’inflige pas seulement des dégâts matériels inacceptables à des rédactions, elle entrave plus généralement la couverture médiatique d’un conflit qui affecte directement la population civile. »



Israël occupe la 86e place au Classement mondial de la liberté de la presse 2021 établi par RSF, rappelle l'organisation internationale. L'AFP, par la voix de son PDG Fabrice Fries, a exprimé « toute sa solidarité avec les médias dont les bureaux ont été détruits à Gaza. Le droit à l'information doit être scrupuleusement respecté par toutes les parties à un conflit » . L’agence de presse a annoncé sa décision d’accueillir les équipes d’AP et d’Al Jazeera dans ses locaux à Gaza.



Tandis que dix Israéliens sont recensés parmi les morts des suites de tirs de groupes armés palestiniens depuis Gaza, près de 200 personnes, des civils pour la plupart, ont été tuées depuis le 10 mai dans l'enclave palestinienne, sous blocus d'Israël depuis 2007. Au moins 2 200 personnes ont également été blessées.



