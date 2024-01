Gaza : face au soutien des Ã‰tats-Unis Ã  IsraÃ«l, un conseiller politique de Joe Biden dÃ©missionne

« Je ne peux pas représenter une administration qui déshumanise systématiquement les Palestiniens et permet leur nettoyage ethnique. »

« Je ne peux pas rester silencieux face à cette administration qui ne cesse de faire des victimes. Je ne peux pas rester silencieux alors que cette administration ferme les yeux sur les atrocités commises contre des vies palestiniennes innocentes, dans ce que d'éminents experts en droits de l'Homme ont qualifié de campagne génocidaire par le gouvernement israélien »

« Je ne peux pas être discrètement complice du fait que cette administration ne parvienne pas à tirer parti de son influence en tant qu’allié le plus puissant d’Israël pour mettre fin aux tactiques de punition collective abusives qui ont coupé les Palestiniens de Gaza de nourriture, d’eau, d’électricité, de carburant et de fournitures médicales »

Tels sont les mots forts écrits jeudi 4 janvier par Tariq Habash sur X pour annoncer sa démission de l'administration Biden afin de protester contre le soutien constant apporté par les États-Unis à Israël dans son offensive sanglante menée contre Gaza., a détaillé dans une lettre l'adjoint spécial au sein du Bureau de la planification, de l'évaluation et de l'élaboration des politiques du ministère de l'Éducation., a-t-il aussi fait part en appelant au cessez-le-feu humanitaire.Cet Américain d'origine palestinienne avait été nommé au début de la présidence de Joe Biden en 2020 dans le cadre du renforcement de l'expertise du département de l'Education en matière de prêts étudiants. Joe Biden voit ces dernières semaines sa cote de popularité descendre en flèche auprès des électeurs démocrates, tout particulièrement ceux d'ascendance arabe et de confession musulmane qui dénoncent une exécrable gestion du conflit israélo-palestinien par l'actuelle administration. Malgré les appels incessants et innombrables au cessez-le-feu immédiat à Gaza, dont un lancé en novembre 2023 par un millier de fonctionnaires de l'Agence américaine pour le développement international (USAID), membre du Département d'État, la Maison Blanche refuse d'infléchir sa position en demeurant un fidèle soutien d'Israël.Tandis que le bilan humain à Gaza dépasse les 22 000 morts des suites de l'offensive menée par Tsahal, le porte-parole du Département d'État, Matthew Miller, a déclaré, mercredi 3 janvier, que les États-Unis n'avaient pas observé à Gaza d'actes constitutifs d'un génocide, en réponse à la procédure engagée par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice (CIJ).