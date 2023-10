Le terrible blanc-seing accordÃ© par l'Occident Ã  la politique dâ€™IsraÃ«l

Israël tue des civils palestiniens par milliers depuis des décennies. Rien qu’en 2023 et avant l’attaque du 7 octobre, plus de 200 Palestiniens ont été tués, principalement en Cisjordanie.Pour rappel, les Gazaouis ont manifesté le long de la clôture qui les enferme dans une prison à ciel ouvert depuis 2007. Cette « Grande marche du retour » s’est déroulée entre 2018 et 2019. Ce n’était pas le Hamas qui manifestait, mais des jeunes et moins jeunes, des hommes et des femmes, des familles, qui souhaitent vivre et ne plus être parquées comme des animaux. Comment Israël a-t-il répondu à ces revendications naturelles, humaines, et le plus souvent très pacifiques ? 150 morts et plus de 10 000 blessés, selon Amnesty International. Armés de leur seul désespoir, les Palestiniens ont défié chars et des snipers israéliens. Leur espoir dans l’histoire ? Une illusoire liberté. Qui donc, en Occident et ses médias, a pointé du doigt Israël ? Qui s’est révolté à la vue des corps gisants d’enfants sur les plages gazaouies ? Qui ? Personne ! Personne pour exprimer cette pitié que l’on expose aujourd’hui de manière ostensible lorsqu’il s’agit de victimes israéliennes.C’est ce même désespoir qui conduit des jeunes palestiniens à rejoindre les rangs du Hamas et à franchir, dans une folie meurtrière, cette diabolique clôture pour tirer sur tout ce qui bouge. Oui, c’est une folie meurtrière. Une folie qu’Israël a créée, alimentée et qu’elle exploite cyniquement, diaboliquement.Dans ce storytelling macabre du 7 octobre, tout cela n’existe pratiquement pas dans les médias occidentaux. Cet autre jeune de 16 ans enfermé depuis toujours et sans horizon devait accepter son sort et mourir dans le silence pour ne pas perturber l’hédonisme du jeune israélien, car à quelques kilomètres de là, on faisait la fête en toute insouciance. Israël et l’Occident complaisant et complice ont traité des êtres humains comme des animaux et certains ont en effet réagi de manière bestiale. C’était prévisible. Il faut aussi entendre ce message pour que demain ne soit pas pire.Mais l’Occident est-il prêt à l’entendre et à sortir de son aveuglement qui le pousse à accorder un blanc-seing à la politique d’Israël ? Les dernières heures de cette tragédie annoncent malheureusement des lendemains sans grand espoir. La présence de forces américaines en soutien à l’armée israélienne ne fait que confirmer la complicité des puissances occidentales.Lire aussi :