Monde Après Gaza, le Liban sous le feu d'Israël en toute impunité Rédigé par Lina Farelli | Lundi 30 Septembre 2024 à 07:30

Plus rien n'arrête Israël. Alors qu'elle continue de faire de la bande de Gaza une terre de désolation, l'armée israélienne lance depuis fin septembre des frappes sanglantes sur le Liban en toute impunité, malgré les risques d'une grande guerre régionale.







Dans sa lutte sans merci contre le Hezbollah, Israël n'hésite pas à lancer des frappes massives sur des zones civiles, provoquant des centaines de victimes. Le dernier bilan des autorités libanaises fait état de plus de 700 morts à Beyrouth et dans le Sud Liban. Des milliers de personnes ont ete poussés à l'exode.



Les Etats-Unis affirment ne pas avoir été mis au courant de l'opération menée par son allié contre Hassan Nasrallah et vouloir privilégier une solution diplomatique. Difficile à croire. Non seulement l'administration Biden laisse faire Israël, mais elle déclare sa satisfaction de savoir le chef du Hezbollah mort. C'est « une mesure de justice » , a soutenu, samedi 28 septembre le président Joe Biden, qui n'a pas eu le souci des victimes civiles provoquées par les bombardements israéliens. Moins de deux mois avant « terroriste avec du sang américain sur les mains » et que la candidate démocrate soutiendra « toujours le droit d’Israël à se défendre contre l’Iran et les groupes terroristes soutenus par l’Iran comme le Hezbollah, le Hamas et les houthis » .



Cette prise de position tranche avec celle de plusieurs pays européens dont la France. Le ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu sur place pour apporter son soutien au Liban. « Nous appelons avec force Israël à cesser l’escalade en cours au Liban » , a fait savoir, vendredi 27 septembre, son représentant permanent auprès de l'ONU, Nicolas de Rivière. « Le droit international humanitaire doit être respecté. Les civils, qu’ils soient Libanais ou Israéliens, ne doivent en aucun cas être pris pour cibles. Les frappes massives (...) doivent cesser immédiatement. »



Des sanctions contre Israël qui se font attendre



Plusieurs ONG de défense des droits humains ont réitéré les appels aux sanctions et au désinvestissement, à l'instar de Human Rights Watch qui a appelé « les principaux alliés d'Israël à suspendre leur aide militaire et les ventes d'armes, destinées à commettre de graves violations » .



« Ces attaques terroristes n’ont pas suscité une condamnation et des sanctions mais plutôt, au moins les premiers jours… une admiration de l’ingéniosité israélienne. Des réactions médiatiques et politiques qui sont symptomatiques du racisme systémique, et de la solidarité coloniale à l’égard de l’État d’Israël » , a signifié Attac France dans un « il est plus que temps de passer aux sanctions internationales, pour que cessent le génocide à Gaza, la colonisation en Cisjordanie et la guerre contre le peuple libanais. »



Lire aussi :

