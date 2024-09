Etats-Unis : Kamala Harris contre Donald Trump, une importante organisation musulmane prend position

« Pour empêcher Trump de revenir à la Maison Blanche, Emgage Action soutient la vice-présidente Kamala Harris et le gouverneur Tim Walz pour la présidence et la vice-présidence » , déclare l’organisation. « Cette approbation n’est pas un accord avec la vice-présidente Harris sur toutes les questions, mais plutôt une orientation honnête à nos électeurs concernant le choix difficile auquel ils sont confrontés dans les urnes. »



« Notre profond désaccord avec le président Biden sur la crise au Moyen-Orient est bien connu. Nous le tenons pour responsable de la poursuite de la fourniture d’armes meurtrières à Israël qui ont tué des dizaines de milliers de personnes, dont plus de 15 000 enfants. Nous avons besoin d’un nouveau leadership pour appeler à un cessez-le-feu et conditionner l’aide à Israël conformément à la loi Leahy (interdisant officiellement les autorités américaines de fournir toute assistance militaire aux forces de sécurité étrangères qui violeraient des droits humains, ndlr) afin d’empêcher des attaques encore plus horribles » , fait part Emgage. Néanmoins, « en novembre, nous avons l’occasion de changer de cap et de transformer notre indignation en action ».