« Abandon Harris » : les Américains musulmans font campagne contre la candidate démocrate au nom de Gaza

Ce rendez-vous politique majeur, les défenseurs américains des droits des Palestiniens l’ont suivi avec grande attention afin d’évaluer l’engagement de Kamala Harris contre la guerre à Gaza. En s’inscrivant dans la continuité de l’action menée par Joe Biden sur le sujet, la candidate a convaincu qu’elle ne pouvait en aucun cas être leur championne. « Il est désormais temps de parvenir à un accord sur les otages et un cessez-le-feu. Et je tiens à être claire : je défendrai toujours le droit d’Israël à se défendre et je veillerai toujours à ce qu’Israël ait la capacité de se défendre » , avait déclaré la vice-présidente devant ses partisans, signant ainsi le soutien constant des Etats-Unis envers le gouvernement israélien malgré les mois d’une offensive ayant tué plus de 40 000 personnes à Gaza.



Des délégués démocrates non-engagés ( uncommited ) représentant quelque 750 000 participants aux primaires démocrates ont cherché à obtenir un temps de parole à la tribune pour sensibiliser l’auditoire à la cause palestinienne, ce qui leur a été refusé, ajoutant de la colère à la déception. C’est d’ailleurs cette raison qui a achevé de convaincre Muslim Women for Harris (Femmes musulmanes pour Harris) de retirer son soutien à la candidate. « La famille de l’otage israélien présente à la tribune (…) a montré plus d’empathie envers les Américains d’origine palestinienne et les Palestiniens que notre candidate ou la Convention nationale démocrate » , a indiqué le collectif. « C’est un message terrible à envoyer aux Démocrates. Les Palestiniens ont le droit de parler de la Palestine. »



« Nous ne sommes pas intéressés par une rhétorique creuse (…) ou par des appels superficiels à un cessez-le-feu alors que l'administration Biden-Harris continue d'envoyer des armes à Israël, permettant ainsi le massacre aveugle des Palestiniens à Gaza et alimentant un conflit régional plus large. Les mots sans action significative n'ont aucun sens, et la complicité constante dans ces atrocités ne sera pas tolérée » , a fait savoir, pour sa part, Abandon Harris pour expliquer sa décision de ne pas se rallier à la candidate.