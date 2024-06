Etats-Unis : Gaza au cœur du message de Joe Biden aux musulmans pour l’Aïd al-Adha

« Les États-Unis ont la chance d’abriter des millions d’Américains musulmans qui enrichissent notre nation d’innombrables manières, de la médecine à la technologie, en passant par l’éducation, la fonction publique, les arts et au-delà. De nombreux Américains musulmans servent dans mon administration – plus que dans toutes les administrations précédentes réunies – et je suis le premier président à nommer des Américains musulmans à la magistrature fédérale »

« Cette année, l’Aïd al-Adha arrive à un moment difficile pour de nombreux musulmans du monde entier. À Gaza, des civils innocents subissent les horreurs de la guerre entre le Hamas et Israël. Trop de personnes innocentes ont été tuées, parmi lesquels des milliers d’enfants. Des familles ont fui leurs foyers et ont vu leurs communautés détruites. Leur douleur est immense »,

« la proposition de cessez-le-feu en trois phases qu’Israël a formulée au Hamas et que le Conseil de sécurité de l’ONU a approuvée est le meilleur moyen de mettre fin à la violence à Gaza et, à terme, à la guerre ». « Mon gouvernement fait tout ce qui est en son pouvoir pour mettre fin à la guerre, libérer tous les otages, fournir une aide humanitaire et œuvrer à une solution à deux États qui, je continue de le croire, est le seul moyen de parvenir à une paix durable pour les Palestiniens et les Israéliens »,

« lutter contre le fléau de l’islamophobie aux États-Unis »

« défendre les droits d’autres communautés musulmanes (...) confrontées aux persécutions à travers le monde »

Les appels au cessez-le feu à Gaza continuent de rester lettre morte. Alors qu'Israël n’offre jusqu’à présent aucun répit aux habitants de l'enclave, les critiques envers l’administration américaine sur sa gestion de la crise continuent d’être fortes aux Etats-Unis dans les rangs des défenseurs de la cause palestinienne et des droits humains.Accusant Joe Biden de complicité, ces derniers attendent toujours des mesures présidentielles fortes à l’encontre du gouvernement israélien. Joe Biden, qui a fini ces dernières semaines par se ranger du côté de ceux qui appellent à un cessez-le-feu, a adressé un message en ce sens aux Américains musulmans à l’occasion de l’Aïd al-Adha qui se déroule du dimanche 16 au mardi 18 juin., a-t-il affirmé au préalable.a-t-il fait savoir.A ses yeux,a indiqué le président.Joe Biden s'est déclaré au passage engagé àet contre la haine visant aussi bien les musulmans que les personnes d’ascendance arabe et palestinienne. Il a enfin loué les efforts de son administration àcomme les Rohingyas en Birmanie ou les Ouïghours en Chine. Du fait du soutien fort de Joe Biden à Israël malgré la tragédie en cours à Gaza, le soutien de cette frange de la population américaine au candidat démocrate s'est très nettement érodé ces derniers mois alors qu'approchent les élections présidentielles en novembre prochain. Plus de 37 000 personnes sont mortes à Gaza, en proie à une catastrophe humanitaire sans précédent.Lire aussi :