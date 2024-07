Etats-Unis : après la tentative d'assassinat de Donald Trump, la violence politique condamnée parmi les musulmans

« un autre moment tragique de l’histoire américaine, reflétant l’escalade des tensions et des divisions au sein de notre nation »

« dénonce fermement toutes les formes de violence politique, qui n’ont pas leur place dans notre société. La prédominance de la violence par arme à feu, l’une des principales causes de décès dans notre pays, souligne l’urgence de lutter contre cet acte insensé. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons être unis, transcendant les différences politiques et idéologiques, pour favoriser un climat de respect et de compréhension mutuels ».

Même son de cloche du côté du Conseil musulman des affaires publiques (MPAC), pour qui la violence survenue lors du meeting pro-Trump marqueLe MPACCe nouvel épisode relance le sempiternel débat sur la détention et l'usage des armes à feu aux Etats-Unis. Selon Gun Violence Archive, l'année 2023 a battu un triste nouveau record avec 656 fusillades dans le pays dont 40 tueries de masse, qui ont provoqué la mort de plus de 42 000 personnes. Mais dans un pays où la Constitution garantit à tout citoyen le droit de s'armer et qui peut compter sur le tout-puissant lobby des armes pour empêcher toute réforme, le débat a de fortes chances de rester sans suite.Il vient surtout bouleverser une campagne présidentielle déjà très agitée par les doutes entourant la santé de Joe Biden. Son aptitude à réaliser un second mandat est remise en question depuis plusieurs semaines jusque dans son propre camp, mais il maintient sa candidature à la présidence. Joe Biden devra redoubler d'efforts face à un Donald Trump bien parti pour exploiter l'évènement politique et lui faire augmenter ses chances de victoire en novembre 2024.