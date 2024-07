Pourquoi le soutien des Américains musulmans à Kamala Harris n'est pas acquis

Joe Biden renonçant à briguer un second mandat après des semaines de débats polémiques autour de sa santé ; et voilà sa vice-présidente Kamala Harris sous les feux des projecteurs comme jamais auparavant. Plébiscitée par les Démocrates – elle a d’ores et déjà reçu le soutien d’une majorité des 3 900 délégués du parti –, elle devrait sans mal se voir confirmer son statut de candidate lors d’une convention d’investiture qui se tiendra à Chicago entre le 19 et le 22 août. Le couple Obama a lui aussi officiellement apporté, vendredi 26 juillet, son soutien à Kamala Harris. C’est qu’il n’y a plus de temps à perdre pour défier un Donald Trump dont l’image a été dopée auprès de ses partisans après la tentative d’assassinat le visant le 13 juillet dernier. L’ex-procureur âgée de 59 ans offre certes plus de chances de victoire que Joe Biden dans la course à la Maison Blanche mais rien n’est pour autant gagné. Contrairement aux Républicains, elle a du pain sur la planche pour convaincre les déçus de l’électorat démocrate de la soutenir face à Donald Trump. Malgré le rejet que suscite l’ex-président américain auprès des minorités, et plus particulièrement auprès des communautés arabes et musulmanes, ces dernières ont dû revoir leur soutien historique au Parti démocrate. Or ce dernier est crucial dans des Etats clés comme l'Illinois et le Michigan, qui abritent parmi les plus importantes communautés arabo-musulmanes du pays.Leur colère manifeste est justifiée par le soutien constant de Joe Biden à Israël malgré la répression sanglante menée depuis des mois contre la bande de Gaza. Des leaders musulmans en sont arrivés à organiser en décembre 2023 une campagne nationale inédite baptisée « Abandon Biden » afin d’empêcher la réélection de l’actuel président. Kamala Harris pourrait bien hériter de cette colère et subir la même désaffection, à moins qu’elle ne signe une inflexion notable dans la politique américaine vis-à-vis d’Israël.