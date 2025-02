Le Forum de l'islam de France sous l'égide de Bruno Retailleau : ce qu'il faut retenir de la session et des avancées

Le Forum de l'islam de France (Forif) continue son petit bonhomme de chemin entamé trois ans plus tôt sous l'impulsion du président de la République, Emmanuel Macron, et de son ministre de l'Intérieur d'alors, Gerald Darmanin. Après la dissolution de l'Assemblée nationale qui a ouvert, en juin 2024, une période politique instable, l'avenir de la plateforme était flou mais ses participants les plus actifs - jamais très nombreux - continuaient à travailler sans présager d'une quelconque fin. Sans se soucier non plus des critiques les présentant comme de simples recrues de l'administration, sans légitimité de terrain.Dans la continuité des actions engagées par le précédent locataire de la place Beauvau, la plateforme de dialogue a été confirmée dans son rôle ce mois de février 2025 par Bruno Retailleau, aux commandes du ministère de l'Intérieur depuis septembre 2024. Une centaine de responsables et d'acteurs associatifs musulmans se sont réunis, mardi 18 février, pour une nouvelle réunion plénière présentant les actions et réflexions engagées par les six groupes de travail (GT). A la différence des précédentes éditions, la presse n'était pas conviée à la clôture de cette troisième session annuelle.