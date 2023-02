Relations banques - mosquées : le Forum de l'islam de France dévoile les conclusions de son étude

Le groupe de travail dédié veut « apporter des solutions pratiques aux difficultés ressortant de l’étude » , au nombre de trois, à commencer par l’entrée en relation avec la banque. Ainsi, 22 % des répondants considèrent qu’il leur a été difficile d’ouvrir leur compte bancaire, notamment ces quatre dernières années. « Ces difficultés concernent en particulier les associations ayant auparavant subi une clôture de compte (56 %) » , indique-t-on.



Plus d’une association sur quatre (27 %) déclarent avoir vécu « au moins une clôture de compte à l’initiative de la banque depuis leur constitution » . Plus de la moitié d’entre elles (53 %) ont même fait à deux clôtures ou plus, sachant qu’au moment de la clôture, 59 % des gestionnaires étaient clients de leur banque depuis au moins cinq ans. « Ces fermetures touchent davantage les associations régies par la loi 1907 dites mixtes (exerçant, outre des activités cultuelles, des activités profanes) ou ayant un budget important » , fait part le Forif.



Autre difficulté répertoriée, près d’un quart des répondants (24 %) considèrent avoir eu du mal à déposer des espèces en agence, une tendance « plus ressentie pour les associations situées hors Ile-de-France (27 %) ou pour les associations sous régime juridique mixte (30 %) » .



Il ressort de l’étude « un besoin de renforcement de la maîtrise des fondamentaux bancaires des gestionnaires » , les répondants estimant considèrent que leur « niveau de connaissance de la réglementation bancaire des gestionnaires du compte de l’association est faible (5,7/10) ».



Le groupe de travail entend désormais « développer une meilleure connaissance par les banques du statut et du fonctionnement des associations du culte musulman, pour lesquelles la collecte des espèces et la formation des gestionnaires constituent des enjeux essentiels » et « partager auprès des acteurs du culte musulman le cadre réglementaire et ainsi renforcer la connaissance des fondamentaux bancaires avec des réponses pratiques ». La réalisation d’un guide pratique à destination de l’ensemble des acteurs est notamment en préparation.