Un an après le lancement du Forum de l'islam de France, place au concret

« Afin de répondre à cet enjeu prioritaire pour les acteurs du culte musulman, poser un diagnostic pour qualifier et quantifier la situation était un préalable indispensable »

« poser le cadre du dialogue avec la Fédération bancaire française afin de pouvoir identifier les leviers, côté banques et côté acteurs associatifs du culte musulman, d’une relation bancaire sereine et conforme à la réglementation »

« au moins une clôture au cours de l’existence de leur association »

« niveau de connaissance de la réglementation bancaire des gestionnaires du compte de l’association est faible (5,7/10) »

Le groupe de travail dedié à la sécurité des lieux de culte et à la lutte contre les actes antimusulmans est, quant à lui, sur le point de finaliser deux guides sur les sujets susmentionnés. Un travail de préfiguration d'une association chargée d'accompagner des victimes fait aussi son petit bonhomme de chemin. Cette réflexion, ouverte très tôt, entend se concrétiser d'abord avec la désignation, dans chaque département, lors des prochaines ATIF, de référents sécurité par les responsables d'associations musulmanes. Ceci avant une possible création de la structure envisagée d'ici à la fin de l'année.Enfin, le groupe relatif au droit et à la gestion des associations du culte musulman, qui a déjà réalisé en avril 2022 un guide portant sur la mise en application de la loi confortant le respect des principes de la République (CRPR), a élaboré une étude inédite faisant un état des lieux sur les difficultés bancaires rencontrées par les associations gestionnaires de mosquées. , porte-t-on à la connaissance de la rédaction.Cette étude, réalisée avec l’appui du Bureau central des cultes du ministère de l’Intérieur et de la Direction générale du Trésor, entend ainsiIl ressort notamment de l'étude, qui porte sur 118 mosquées issues de 35 départements et 10 régions, particulièrement en Île-de-France et en Auvergne-Rhône-Alpes, une nécessité de mieux accompagner les associations chargées du culte à une meilleure gestion des espèces, une ressource financière encore très importante pour les mosquées mais qu'il est difficile pour les établissements bancaires, assujettis a une obligation de transparence, d'en connaître l'origine. Par ailleurs, plus d'un quart d'entre les répondants ont déjà vécu. A noter également que les sondés considèrent que leur