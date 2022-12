Droit vers 2023 : islam de France, qu'en retenir de cette année 2022 ?

« faire un état complet et précis des difficultés rencontrées et leur ampleur, (à) définir les récurrences et (à) tenter d'en comprendre des causes »

L’année 2022 restera marquée par le lancement du Forum de l’islam de France (FORIF) et, de facto, par l’enterrement définitif du Conseil français du culte musulman (CFCM) dont la dissolution se fait attendre. Après l’inauguration en fanfare du FORIF au Conseil économique, social et environnemental (CESE) en février 2022 , cette instance de dialogue entre l’Etat et les acteurs musulmans continue de faire sa vie, loin des projecteurs. Tandis que les travaux et discussions autour du statut de l’imamat, de l’aumônerie et de la lutte contre l’islamophobie suivent leurs cours et attendent de produire de nouvelles avancées après les Assises territoriales de l'islam de France (ATIF) prévues au premier trimestre 2023, les résultats concrets sont davantage à noter du coté du groupe consacré au droit et à la gestion des associations. Cette dernière est, en effet, accaparée depuis des mois par une question considérée comme urgente, celle des fermetures de comptes bancaires liées aux associations cultuelles après plusieurs plaintes de mosquées auxquelles le ministère de l’Intérieur s’est déclaré sensible en juin 2022. Selon nos informations, une étude visant àest en cours de finalisation. L’objectif pour les participants du groupe de travail sur le droit et la gestion des associations du FORIF est deréunis au sein de la Fédération bancaire française (FBF). Il devrait notamment donner lieu à la production d'un guide de bonnes pratiques à destination des responsables gérant le culte musulman.La troisième session plénière du FORIF, qui devait être organisée en novembre pour faire un bilan général des travaux, est attendue pour le premier trimestre 2023. Une année durant laquelle une première rencontre franco-allemande des deux forums du dialogue de l’État avec les acteurs du culte musulman, le FORIF et le DIK, pourrait se tenir afin de donner suite aux ateliers organisés en décembre à Paris.