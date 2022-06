Hajj 2022 : les agences de France appellent à la restauration de leur rôle « indispensable et historique »

« pour distribution et affichage sur leurs supports de leurs agences »

« Dans le cadre du hajj de cette année 2022 – et tenant compte du retard accumulé et de l’absence de décision du ministère du Hajj pour le renouvellement de l’accréditation des agences de voyages françaises, la CHF informe avec regret toutes ses fidèles clientèles que nous sommes dans l’empêchement d’assurer les inscriptions et l’organisation de ce noble évènement qu’est le Hajj pour cette saison 2022 »

« privée »

« la CHF précise que les agences de voyages françaises ne sont pas partenaires de ce site et ne commercialisent pas ses forfaits pour le hajj. Les agences françaises ne sont pas impliquées dans le montage de ses forfaits et n’en connaissent pas les modalités d’exécution sur le terrain ».

« nous exprimons notre réserve sur ledit site pour vendre des forfaits hajj non adaptés à la spécificité de la demande française »

« Nous souhaitons le rétablissement rapide du rôle indispensable et historique des agences de voyages dans l’accompagnement et l’encadrement des pèlerins français. »

L’annulation de la saison du hajj 1443/2022 avait été actée depuis plusieurs jours déjà par les agences spécialisées dans l’organisation de ce séjour en France, comme Saphirnews en faisait l’annonce dans cet article. Deux jours après le retour d'une délégation du royaume saoudien, la Coordination des organisateurs agréés Hajj de France (CHF), après une première prise de parole publique critiquant le lancement de la plateforme Motawif , a adopté, mercredi 15 juin, un message commun pour tous ses adhérents, une cinquantaine,, livre-t-on à Saphirnews., affirme le message de l’association.Quant à la plateformeMotawif,En conséquent,. Avant de conclure ainsi :De la façon dont l'Arabie Saoudite a choisi de les évincer, la demande risque bien, malheureusement pour ces structures désormais en grande difficulté , d'être jetée aux oubliettes. Si les autorités saoudiennes daignent encore envisager de leur accorder un quelconque intérêt.Lire aussi :Et aussi :