Hajj 2022 : une plateforme destinée aux pèlerins d'Europe lancée, les agences court-circuitées

Après deux ans de suspension du hajj pour les pèlerins de l'étranger, eu égard à la pandémie de la Covid-19, l'Arabie Saoudite accueille depuis quelques jours les premiers pèlerins en provenance d'Asie, ceux qui constituent le plus important contingent. En revanche, les groupes de pèlerins ne sont pas prêts d'arriver par milliers depuis les pays occidentaux du fait d'une organisation inédite de l'édition 1443/2022 du hajj comme Saphirnews l'explique dans cet article. Une nouvelle est tombée ce lundi 6 juin et elle est des plus mauvaises pour les agences de voyage spécialisées. Alors que le hajj débute dans un mois à peine, le ministère saoudien du Hajj a en effet officiellement annoncé le lancement d'une plateforme à travers laquelle les pèlerins d'Europe, d'Amériques et d'Australie seront appelés à s'enregistrer pour espérer accomplir le hajj cette année.Répondant du nom de « Motawif » , c'est par ce biais que les candidats au pèlerinage devront passer pour les formalités. Attention, la plateforme n'a pas encore été mise en service. Aucune date n'a été communiquée à ce stade. Une fois que ce sera le cas, il faudra soumettre sa candidature. La personne devra attendre de recevoir un courriel officiel pour savoir si elle est bien sélectionnée, après vérification des documents préalablement envoyés, parmi lesquels la preuve d'un schéma vaccinal complet et d'un âge inférieur à 65 ans. C'est alors qu'elle devrait pouvoir souscrire aux forfaits, payer et obtenir le visa électronique.