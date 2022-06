Hajj 2022 : la plateforme Motawif lancée, les premiers tarifs affichés, des questions en suspens

« pas tenues de venir au pèlerinage avec un tuteur masculin (mahram) »

« Hospitalité Argent »

« hôtels 5 étoiles près d'Al-Haram, emplacements de camp pratiques à Mina, Arafat et Muzdalifah, service de restauration, services de visas, services d'assurance ».

« Hospitalité Or »

« services de qualité durant votre séjour, hôtels 5 étoiles à La Mecque et à Médine, bus de transport VIP, emplacements pratiques du camp à Mina - Arafat et Muzdalifah, service de restauration, services de visas, services d'assurance »

« Hospitalité Platine »

« services prestigieux durant votre séjour à La Mecque, à Médine et dans le Saint Mashre, hôtels 5 étoiles à La Mecque et à Médine, bus de transport VIP, meilleur emplacement de camping équipé d'un mobilier moderne avec d'excellentes installations, utilisation exclusive de la ligne de métro Al Mashaaer pour se déplacer entre les lieux saints, service de restauration, services de visa, services d'assurance »

La plateforme Motawif délivre enfin de premières informations cruciales pour les candidats au pèlerinage de la saison 1443/2022, parmi lesquels les prix des forfaits et leurs contenus, aux personnes d’Europe, des Amériques et d’Amériques. L’inscription, ouverte à ceux et celles qui ont moins de 65 ans et qui disposent d’un schéma vaccinal complet, est désormais possible aussi bien pour les citoyens que les résidents étrangers des pays couverts par Motawif. Quant aux femmes, elles ne sontLes spéculations allaient bon train sur les prix. Place maintenant aux faits tels qu'ils apparaissent de prime abord. Trois packages, qui incluent tous des vols depuis Paris avec la compagnie Saudia Airlines, sont proposés aux pèlerins, ici du moins cher au plus cher, sans les options :- Le forfait, sur 21 jours et 20 nuits, affiche un prix minimum par personne de 6 232 euros qui comprendSelon de premières constatations, un tour à Médine semble être inclus comme pour les autres packages.- Le forfait, sur 18 jours et 17 nuits, s’affiche à partir de 6 621 euros par personne. Il inclut, lit-on,- Le forfaitest le plus cher. Le séjour, qui s’étale sur 18 jours et 17 nuits, s’affiche au prix minimum de 9 848 euros. Il compte des