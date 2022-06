Hajj 2022 : le flou et la panique règnent en maître parmi les pèlerins musulmans de France

« J'ai l'impression de vivre un ascenseur émotionnel. D'une part, nous avons mis du temps à savoir si les agences allaient organiser le hajj. Une fois que nous leur faisons confiance et que nous avons choisi notre pack, bing, maintenant cette plateforme. Comment faire ? Ce séjour, nous l'avons organisé, étudié, planifié depuis plus de un an. Comment remettre toutes nos décisions à zéro pour remettre notre projet à quelqu'un que nous ne connaissons pas ? Pour ma part, j'ai du mal à faire confiance. (…) Je ne sais plus quoi faire, je m'en remets à Allah. »

Si des aspirants pèlerins se raccrochent au semblant d'espoir que leur offre leurs agences, d'autres, et ils sont toujours plus nombreux, ont d'ores et déjà choisi d'annuler leurs inscriptions et à réclamer en conséquence l'intégralité des sommes engagées en vue soit d'envisager de partir avec Motawif, soit de reporter leur séjour à La Mecque à l'année prochaine. Un sérieux problème à gérer pour plusieurs agences dont la situation financière n'a pas fini de se dégrader, plus encore quand elles ont donné des acomptes à leurs prestataires. Autant de situations qui ternissent aussi l'image globale des structures, régulièrement accusées de faire du profit sur le dos des fidèles.Ces désistements en cascade profiteront-ils à Motawif ? La plateforme saura-t-elle devenir une alternative crédible aux agences, qui lui prédisent déjà l'échec pour la saison 1443/2022 ? L'initiative génère autant la curiosité que la méfiance du côté des particuliers. Même si les spéculations vont bon train, les prix des forfaits demeurent inconnus, les garanties et la qualité des services aussi. Mais plus encore, c'est de la confiance dont ont besoin les musulmans pour envisager de franchir le pas, ce qui semble bien mal parti. Une internaute dont le témoignage reflète celui de plusieurs candidats au hajj écrit (ici sans les fautes) :Perdus dans l'incertitude et leurs interrogations, les aspirants pèlerins finissent par payer les pots cassés d'une organisation qui n'aura jamais été aussi mal ficelée de l'histoire récente du hajj dont Saphirnews se fait l'écho depuis deux décennies.