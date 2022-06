Hajj 2022 : l’annulation en catastrophe de la saison du grand pèlerinage actée pour les agences de France

« chance »

« Tant que je n’avais pas la certitude de bosser, j’ai préféré ne pas m’engager et attendre une annonce officielle pour avancer les fonds des pèlerins »,

« « Malheureusement, ce n’est pas le cas pour d’autres confrères pour qui les pertes seront conséquentes sur les plans financier et moral. »

« Le ministère du Hajj a toujours eu l’habitude, cette année encore, de nous envoyer des messages nous demandant de ne pas nous engager jusqu’au moment de l’accréditation. Ça, c’est une vérité. Mais les agences ont pris l’habitude de l’annonce tardive de la saison, elles savent qu’il ne devrait pas y avoir de souci (pour obtenir l’agrément) et elles avancent traditionnellement l’argent pour commencer à payer les réservations des pèlerins, notamment aux hôtels, pour donner une garantie d’engagement. Cela demande effectivement de l’anticipation par ce que l’organisation du pèlerinage ne s’improvise pas à la dernière minute »

« comme d’habitude »

« au mieux garder l’argent pour la prochaine saison. S’il y a une autre saison »

« Peu d’agences ont diversifié leurs activités pour se maintenir, c’est catastrophique »

« supportable ». « Merci Dieu que l’Etat nous a soutenu et donné un coup de pouce pendant plus d’un an. Mais on comptait sur cette saison pour respirer un peu et redresser la situation économique de l’entreprise. Maintenant, on est en grande difficulté »

« On ne peut pas tenir plus de trois ans sans dégager aucune marge pour couvrir nos charges. Sauf s’il y a une décision courageuse de l’Arabie Saoudite de nous renouveler nos agréments après l’échec probable de la gestion du hajj cette année. »

Dans son malheur, Star Travel a néanmoins uneque d’autres agences n’ont pas. Ses responsables n’ont en effet pas donné d’acomptes en vue de préparer l’arrivée des pèlerins à La Mecque ; ils ont préservé les fonds qu’ils vont pouvoir rendre sans problème à leurs clients. La plupart d'entre eux ont d'ailleurs d'ores et déjà été remboursés.affirme Mahfoudh Beldi.Est-ce leur faute ?, explique-t-il. Dans bien des cas, il s’agit aussi d’avoir les meilleurs prix pour ne pas rogner sur leurs marges ou ne pas proposer des packages plus chers encore à leurs clients.A ses yeux, le tort est donc à chercher du côté des Saoudiens, qui n’ont pas préparé les esprits au changement, brutal, et qui ont laissé faire les choses, malgré des signes avant-coureurs d’une situation au désavantage des agences et des pèlerins inscrits. Pour les agences qui ont donné des acomptes, il sera très compliqué, si ce n'est impossible, de se faire rembourser par les prestataires. Ces derniers pourront. Elles sont néanmoins tenues, ne serait-ce que moralement, de rembourser leurs clients. Chacun va devoir se débrouiller à sa manière pour rendre l’argent. Mais après deux saisons blanches en raison de la Covid-19, de nombreuses agences sont en passe de mettre la clé sous la porte, comme l’indiquait un autre professionnel du secteur auprès de Saphirnews. , confirme Mahfoudh Beldi.STI va-t-elle garder sa tête hors de l’eau ? L’agence a pu se maintenir à ce jour grâce aux aides octroyées par l’Etat aux entreprises pendant la crise sanitaire, ce qui a rendu la situationà tel point que l’agence envisage une fermeture prochaine.