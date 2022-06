Hajj 2022 : l'organisation du pèlerinage menacée en France, la mort annoncée des agences de voyage

« rien n’arrive, dans un sens comme dans un autre »

« les agences sont pris en otage ». « On n'a pas notre mot à dire, on ne fait que subir. Si on nous dit d'exercer, on le fera. Si on nous dit de ne pas exercer, il faudra convoquer les passagers et leur dire qu'on ne pourra rien faire pour eux. Ce sera difficile à gérer mais ce ne sera pas de notre faute. »

« du 7 ou du 8 juin »

« on ne peut pas aller au-delà parce qu’il faut du temps pour organiser le hajj techniquement, pour obtenir les visas, trouver des vols et des chambres, préciser les dates… Il risque d’y avoir

même en mettant une équipe dynamique du matin au soir, sept jours sur sept, car on ne peut pas faire en quelques jours ce qui se fait en plusieurs semaines. C'est difficile et frustrant, surtout quand on veut travailler de manière rigoureuse et professionnelle ».

En attendant qu’une telle stratégie se confirme,, peste Kamel S. pour quiDu moins pour celles qui ont joué la carte de la prudence en ne donnant pas d’acomptes. Une autre galère en perspective.L’espoir reste permis. Une délégation de la Coordination des organisateurs agréés Hajj de France (CHF), avec des représentants d’agences, sont sur place, en Arabie, pour essayer d’obtenir gain de cause auprès du ministère du Hajj. Leur deadline pour obtenir une reponse ? D’ici aux alentours, un mois pile avant le hajj. Pour Kamel S.,