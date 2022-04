Hajj 2022 : le million de pèlerins autorisés à La Mecque sous conditions

Alors que la saison de la omra bat son plein au mois du Ramadan, l'Arabie saoudite a annoncé, samedi 9 avril, qu'elle autorisera un million de pèlerins à effectuer le hajj prévu en juillet.Les musulmans pourront, cette année, venir de l'étranger pour accomplir à La Mecque le cinquième pillier de l'islam, qui a été restreint à un nombre extrêmement limité de personnes en 2020 (un millier) et en 2021 (60 000) en raison de la pandémie de la Covid-19.En revanche, les personnes âgées de plus de 65 ans, même vaccinées, ne pourront pas y participer. Elles devront toutes avoir un schéma vaccinal complet et présenter un test PCR négatif de moins de 72 heures à l'arrivée sur le sol saoudien.Lire aussi :