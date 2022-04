Fermeture de la mosquée de Pessac : le Conseil d'Etat rejette le recours du ministère de l'Intérieur

« un caractère disproportionnée par rapport à l’objectif de prévention des actes de terrorisme »

« porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de culte »

C’est dans la joie que les responsables et les fidèles de la mosquée Al-Farouk de Pessac célèbre la fin du mois du Ramadan 1443. Et pour cause: le lieu de culte girondin a gagné la procédure devant le Conseil d'Etat, a informé son avocat Me Sefen Guez Guez mardi 26 avril.Le recours du ministère de l'Intérieur a ainsi été définitivement rejeté par la plus haute juridiction administrative, qui a examiné le 13 avril le bien-fondé de la fermeture administrative ordonnée par l’Etat via la préfecture de Gironde en mars . La décision avait été contestée devant le tribunal administratif de Bordeaux par le Rassemblement des musulmans de Pessac (RMP).L'association gestionnaire de l'édifice religieux a bien fait puisqu’elle avait obtenu une première fois gain de cause le 23 mars , la justice ayant estimé que l'arrêté de fermeture présenteet qu’il. L'ordonnance avait alors été attaquée par le ministère de l’Intérieur, sans succès.