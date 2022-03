Gironde : la fermeture de la mosquée de Pessac ordonnée, « une punition » avant le Ramadan

« le décalage entre les accusations de la préfecture, comme la promotion du terrorisme, et la situation judiciaire »

« aucune enquête ouverte par le parquet, aucune garde à vue, et aucune audition d’aucun membre de la mosquée »

« a retiré l'ensemble des posts publiés sur les réseaux et montrés du doigt par la préfecture sans même débattre sur le fond », « a changé l’animateur de sa page Facebook, et a désigné un modérateur pour suivre les publications ».

« on voit que cela ne suffit pas »

« comme une punition pour des mots qui ont été tenus par des tiers (des internautes anonymes) tenus il y a longtemps et retirés depuis »

« L'atteinte aux libertés publiques, et notamment vis-à-vis des musulmans n'a jamais été aussi prégnante qu'aujourd'hui »

« un élan de solidarité et de mobilisation »

« pour défendre ses droits devant la justice »

L'avocat de la mosquée, Me Sefen Guez Guez, a dénoncé cette décision prise au terme de la procédure contradictoire engagée le 24 février dernier. Dans un communiqué signé de la direction de la mosquée mardi 15 mars, il soulignedans la mesure où il n'y aPar ailleurs, le RMPNéanmoins,, déplore l’avocat. A moins d'un mois du début du Ramadan, cette fermeture est vécue par les dirigeants du lieu de culteSituée dans le quartier des Echoppes, la mosquée était déjà dans le viseur de la préfecture suite à l’assassinat de l’enseignant Samuel Paty en 2020 à Conflans-Sainte-Honorine, en région parisienne. Une perquisition avait alors eu lieu au sein de la mosquée où avaient été saisis des documents et un ordinateur., avait dénoncé l’avocat d’alors de la mosquée, Me Samim Bolaky.Les contrevenants à cette mesure de fermeture s’exposent à 7 500 euros d’amende, indique la préfecture. Me Sefen Guez Guez a annoncé le dépôt d’un recours devant le tribunal administratif de Bordeaux pour contester la décision préfectorale. La mosquée de Pessac appelle ses fidèles et les musulmans de France àen sa faveurLire aussi :