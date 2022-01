Sur le vif Fermeture de la mosquée de Beauvais : l’imam porte plainte pour dénonciation calomnieuse Rédigé par Lionel Lemonier | Mercredi 19 Janvier 2022 à 08:00









Son avocat, Me Sefen Guez Guez, a annoncé, mardi 18 janvier, qu'Islem Eddy Lecocq n’a pas l’intention de rester sans réaction face à « des accusations particulièrement graves et attentatoires à son honneur ». D’autant plus, fait savoir l’avocat, qu’il n’a « jamais été entendu par les services de police pour les propos rapportés » .



« Mon client veut défendre son honneur. Il va prochainement déposer plainte contre X, pour dénonciation calomnieuse. La mosquée de Beauvais, qui est défendue par Me Samim Bolaky, est injustement fermée depuis trois semaines. C’est important de réagir car il n’y a aucune conséquence judiciaire à l’encontre de l’imam » jusqu'à présent, indique à Saphirnews Me Sefen Guez Guez, qui déplore qu’une fermeture administrative ne donne habituellement jamais lieu à une enquête judiciaire.



Islem Eddy Lecocq est, à ce jour, salarié de la mosquée. Pour son avocat, « s’il ne réagit pas, non seulement son honneur sera entaché, mais il risque de rencontrer des difficultés pour la suite de sa carrière. Il faut démêler le vrai du faux. »



