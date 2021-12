Séparatisme : la mosquée de Beauvais, menacée de fermeture, dans la tourmente

« les chrétiens, les homosexuels, les juifs »

Un ordre de fermeture pour six mois a été adressé à l'encontre de la mosquée Bilal de Beauvais par les services de l'État, a annoncé mardi 14 décembre Gérald Darmanin. Le lieu de culte est accusé d'avoir abrité des prêches jugés radicaux prônant le jihad armé. Le ministre de l'Intérieur a notamment dénoncé sur CNews des propos visantL’association Espoir et fraternité, gestionnaire de la mosquée, a moins de dix jours pour faire valoir ses arguments de défense et tenter d'éviter la fermeture administrative, le courrier notifiant la décision envisagée par les pouvoirs publics lui ayant été envoyé vendredi 10 décembre.Dans la tourmente, elle a choisi de fermer ses portes aux fidèles mardi 14 décembre. Surtout, selon son avocat, Me Salim Bolaky, la mosquée a pris les devants en décidant de suspendre l'imam à l'origine des propos dénoncés., a affirmé dans le même temps à l'AFP l'avocat, qui entend défendre les intérêts d'une mosquéequi a, a fait savoir, de son côté, la municipalité.La mosquée de Beauvais, actuellement en construction, fait partie des 99 mosquées contrôlées ces derniers mois au nom de la lutte contre le séparatisme.Lire aussi :