Fermeture de comptes bancaires de mosquées : des pratiques « abusives et injustes »

« dont certaines sont en pleine construction ou extension - ont subi la fermeture de leurs comptes bancaires »

« sa profonde inquiétude face à ces pratiques, qu'il déplore et qu'il juge abusives et injustes, et ce d'autant plus qu'aucune infraction qui justifierait ces fermetures de compte, n'a été relevée »

« qui mettent à mal les mosquées et les empêchent de mener leurs actions et leurs projets, dans la sérénité, le respect absolu des lois et dans un souci de transparence »

« de prendre toutes les dispositions nécessaires pour interdire ces fermetures injustifiées et rétablir le droit inaliénable de disposer d'un compte en banque pour tout citoyen français ».

Le Conseil des mosquées du Rhône (CMR) s’insurge contre la fermeture de comptes bancaires de plusieurs mosquées du département. Des lieux de cultes, signale-t-elle dimanche 14 novembre dans un communiqué.L’instance, présidée par le recteur de la Grande Mosquée de Lyon Kamel Kabtane, exprimeElle alerte l'Etat contre ces abuset demande aux pouvoirs publicsLire aussi :