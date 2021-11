Conseil national des imams : vers la création de deux structures concurrentes en France ?

« après une année de concertation et de travail collégial »

Voilà presque un an jour pour jour, le Conseil français du culte musulman (CFCM) actait devant Emmanuel Macron le principe de la création du Conseil national des imams (CNI). Mis sous pression, ses fédérations membres devaient aussi se mettre d’accord autour d’une charte proclamant leur adhésion aux valeurs républicaines. En vain, créant une scission au sein de l’instance représentative du culte musulman et portant un coup d’arrêt à la mise sur orbite du CNI.Le projet était-il pour autant enterré ? Huit mois après sa création, la Coordination, emmenée par la Grande Mosquée de Paris et autour de laquelle se retrouvent le Rassemblement des musulmans de France (RMF), Musulmans de France (MF) et la Fédération française des associations islamiques d’Afrique, des Comores et des Antilles (FFAIACA), a récemment annoncé la création du CNI lors d’une assemblée constitutive prévue dimanche 21 novembre. Une décision qui advient, explique-t-on,entre les quatre fédérations dissidentes du CFCM, toutes signataires de la charte des principes pour l’Islam de France.