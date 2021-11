11-Novembre : la Grande Mosquée de Paris non invitée ? L'Elysée répond, le ton monte avec le CFCM

« profondément indigné par les dernières déclarations intempestives et diffamatoires du recteur (...) à l’égard de l’institution représentative du culte musulman »

« usant d’un langage injurieux, s’est montré indigne de la fonction du recteur de la mosquée de Paris »

« Au moment où l’islam et les musulmans de France sont la cible d’attaques hostiles et islamophobes, l’instrumentalisation par le recteur de la mosquée de Paris d’une prétendue non invitation à la cérémonie du 11 novembre 2021 est particulièrement choquante d’autant plus qu’il a bien été invité à cette cérémonie comme l’a précisé l’Élysée »

« est "dans la défense d’intérêts étrangers", est une attitude irresponsable, dangereuse et condamnable »

« boycott délibéré »

« sert exclusivement un politique individuelle qui n'est plus dans la représentation religieuse mais dans la défense d'intérêts étrangers »

De son côté, le CFCM s'est fendu d'un communiqué, samedi 13 novembre, dans lequel il se déclare. Un homme qui, en, juge le bureau du CFCM, présidé par Mohammed Moussaoui., a-t-il ajouté. Contester la légitimité de l'invitation faite au CFCM en alléguant que celui-ciLe CFCM fait référence à un communiqué paru la veille et signé des délégués de la Fédération nationale de la Grande Mosquée de Paris. Ils y dénoncent unde leur institution à la cérémonie du 11-Novembre et déclarent sans ménagement que le CFCM actuel, qui ne compte plus la présence de la Grande Mosquée de Paris et plusieurs autres fédérations en son sein depuis des mois, . Les tensions entre les deux organisations sont vives et elles ne sont pas prêtes de retomber.Lire aussi :