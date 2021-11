Cérémonie du 11-Novembre : la Grande Mosquée de Paris, non invitée, affiche sa colère, bisbille avec le CFCM

« défection méprisante et sans précédent »

« suscite notre plus totale indignation car elle relève d'une action délibérée qui sape les plus nobles missions de notre institution religieuse ».

« édifiée en 1926 par la volonté de la République, en reconnaissance du sacrifice suprême des dizaines de milliers de soldats musulmans morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale ».

« Devons-nous également rappeler que la Grande Mosquée de Paris, depuis son inauguration, n'a jamais cessé de rendre hommage à cette histoire qui fonde notre unité nationale, comme elle a toujours et au plus haut défendu les valeurs et les principes républicains chaque fois qu'ils étaient en danger »

« exclusion »

« une véritable humiliation pour les musulmans de France, que nous refusons de voir traiter en citoyens de seconde zone ».

La Grande Mosquée de Paris est furieuse de ne pas avoir été invitée à la cérémonie du 103e anniversaire de l'Armistice du 11 novembre 1918 et elle le fait savoir publiquement. Quelques heures après les commémorations qui se sont tenues en présence du chef de l’Etat devant l'Arc de Triomphe, elle a dénoncé, jeudi 11 novembre, unequiTrès remonté, son recteur, Chems-Eddine Hafiz, a rappelé dans un communiqué l’histoire de la mosquée qu’il dirige depuis janvier 2020,, a-t-il ajouté, voyant dans sonde la cérémonie