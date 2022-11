En Belgique, Hassan Iquioussen n'échappera pas à l'expulsion vers le Maroc

« La procédure pénale de mandat d'arrêt européen est jugée illégale ? Qu'à cela ne tienne, l'Office des étrangers belge décide, après s'être entendue avec le Parquet, de remettre M. Iquioussen à la France, empruntant ainsi la voie administrative » , indique son avocate Me Lucie Simon via les réseaux sociaux.



« En résumé : la Belgique envoie un étranger qu'elle estime en séjour illégal dans toute l'Europe...en France. Ou comment le politique essaie de contourner - une fois de plus dans cette affaire - le judiciaire. Purement scandaleux » , s'en est-elle émue.