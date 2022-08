L’expulsion de Hassan Iquioussen, une décision complexe dans une séquence politique à hauts risques pour les musulmans de France

Bien avant les vidéos Youtube et la démocratisation d’Internet dans les foyers familiaux, il fut à la fin des années 1980 et durant les années 1990 le conférencier vedette de l’islam frériste, alors que l’islam consulaire n’était qu’au stade embryonnaire. Avant même l’arrivée de Tariq Ramadan sur le terrain français, il parcourait les quartiers des grandes métropoles jusqu’aux petits bourgs de nos territoires pour y remplir les mosquées et les salles polyvalentes d’un public ado et de jeunes adultes en recherche d’un discours sur l’islam en langue française avec les codes et les accents de la jeunesse frenchy. Après l’affaire de Creil en 1989, l’UOIF avait fait le choix de faire du voile un outil de conquête des âmes et des corps alors qu’une autre lecture religieuse aurait été possible mais c’était déjà un standard internationalisé pour compter le nombre de divisions dans l’escarcelle des partis islamistes issus des pays de cultures musulmanes. La contextualisation n’était donc que de façade.Tout comme les chaines télévisuelles d’information en continu ont leurs bons clients pour agglomérer et tenir en haleine leur public, Hassan Iquioussen fut le bon client des associations musulmanes locales pour afficher ostensiblement auprès des élus locaux leur dynamisme, ceci en attirant et en fidélisant les jeunes de quartiers. Autant dire qu’il a su entretenir un lien proustien avec toute une génération dont nombreuses sont les personnes qui ignorent tout de l’islam politique des Frères musulmans mais côtoyaient volontiers ces espaces éphémères pour savourer l’idée fantasmée de « la oumma », voire y rencontrer l’âme sœur.Il fut aussi un des catalyseurs de « l’islam municipal », vocable qui recouvre les accommodements pragmatiques des forces politiques municipales pour courtiser les voix dites musulmanes. D’ailleurs, le fameux diner au cours des élections municipales de 2014 entre le candidat Darmanin et Iquioussen révélé par nos confrères de Mediapart illustre bien ce phénomène qu’avant lui de nombreux autres candidats avaient déjà expérimenté.