Affaire Hassan Iquioussen : l'étape judiciaire du Conseil d'Etat attendue avec fébrilité

« On fait confiance à la justice. »

« pouvoir se défendre des accusations lors d'une procédure au fond depuis la France et non depuis l'étranger »

« mettre hors circuit »

« un mauvais signal envoyé aux imams et aux mosquées, qui craignent encore plus de voir leurs discours épluchés et mal interprétés. L'idée, c'est de leur faire peur, c'est évident »

Les affaires de rodéos urbains a agité l’actualité des derniers jours, et le ministère de l’Intérieur a veillé à montrer sa fermeté pour lutter contre ce phénomène dangereux. Il est une autre affaire qui préoccupe tout autant Place Beauvau, celle que l'on baptise désormais du nom de Hassan Iquioussen que Gérald Darmanin est déterminé à vouloir expulser vers le Maroc. Après avoir essuyé un premier revers devant le tribunal administratif de Paris, il espère obtenir gain de cause, cette fois devant le Conseil d'Etat qui examine l'affaire vendredi 26 août. Il s'agira de savoir, en appel, si l'arrêté d'expulsion émis à l’encontre du prédicateur musulman est suffisamment fondé pour être mis en application.La bataille est juridique mais surtout politique pour le gouvernement, à l'heure où la force de gravité est sans conteste à droite, avec une pression exercée par l'extrême droite qui se fait plus forte [depuis les dernières élections législatives.]urlblank :https://www.saphirnews.com/Legislatives-2022-la-nouvelle-Assemblee-nationale-avatar-de-la-IV-Republique_a28952.html Tandis que le ministère maintient l'essentiel de ses accusations visant à présenter Hassan Iquioussen comme un danger pour la République, le comité de soutien de ce dernier est tout occupé à préparer sa défense avec un même mot d'ordre :L’enjeu pour l’imam qui espère remporter une nouvelle bataille judiciaire, c’est, au-delà de la procédure en référé, de, indique auprès de Saphirnews un membre de son entourage. Cette volonté implacable du Gérald Darmanin àun prédicateur aussi connu que Hassan Iquioussen est, analyse-t-il.