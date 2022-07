Le prédicateur musulman Hassan Iquioussen sous la menace d’une expulsion

Alors que Hassan Iquioussen, 58 ans, est né à Denain, dans le Nord, il n’a aujourd'hui pas la citoyenneté française. L’homme, qui vit toujours dans la région, est seul détenteur de la nationalité marocaine et d’une carte de séjour de dix ans dont le renouvellement lui est aujourd’hui refusé. Dans la vidéo citée plus haut, il s’en explique : « Mon père, à ma majorité, m’a pris par la main ainsi que mes sœurs et mon frère pour nous faire déchoir de cette nationalité en pensant qu’il n’était pas possible de garder son identité spirituelle et culturelle tout en étant Français. » Une vision à laquelle il n’adhère pas. Il fera par la suite une demande de recouvrement de nationalité qui sera « ajournée » puis une nouvelle en 1999 qui sera « refusée » , « sous prétexte (qu’il a) des liens très forts avec une organisation qui serait (…) intégriste » , à savoir l’UOIF.



« Je suis Français de fait. Je suis Français dans le cœur et dans l’âme, dans la pensée et dans ma culture. Malheureusement, je subis une injustice puisqu’on m’a privé de ma nationalité et aujourd’hui, on veut me priver de mon pays, de ma région, on veut m’éloigner de ma femme, de mes enfants (au nombre de cinq, ndlr) et de mes petits-enfants (quinze, ndlr), ce que je considère être une injustice » , lance le prédicateur, qui assure avoir toujours défendu « un islam qui doit se vivre dans son contexte culturel (ici français), qui appelle à la rationalité et à une pratique mesurée ».