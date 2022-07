Hassan Iquioussen menacé d'expulsion : Musulmans de France en défense au prédicateur

« Hassan Iquioussen m'en a informé

dès la première heure. J'ai immédiatement écrit un courrier à Monsieur le Président de la République et un autre courrier à Monsieur le Ministre de l'Intérieur. J'avais tout espoir de voir cette affaire se régler rapidement. Malheureusement, ce n'est plus le cas »

« un discours haineux à l’encontre des valeurs de la France ».

« Aujourd'hui, j'exprime ma profonde incompréhension quant à cette décision à l'encontre de Hassan Iquioussen, l'un des plus prestigieux prédicateurs musulmans de France. A travers son discours mesuré, il a su immuniser de l'extrémisme et du fanatisme religieux des centaines de milliers de jeunes durant deux générations successives »

« C'est un homme de paix et de dialogue. Il n'a cessé de suivre une voie éclairée et respectueuse du cadre républicain. Une longue expérience du terrain alliée à la maturité de l'âge lui confère une sagesse extraordinaire. »

« convaincu que la justice de notre République lui rétablira ses droits fondamentaux »

« confiance en la justice et (en ses) conseils afin d'annuler cette procédure d'expulsion ».

Joint par la rédaction, le président de MF, Mohsen Ngazou, est allé plus loin dans la défense au prédicateur vendredi 29 juillet. au regard notamment des déclarations de Gérald Darmanin soutenant sans réserve l'expulsion d'un homme accusé de tenir, estime Mohsen Ngazou. Tandis que le ministère de l'Intérieur a fait savoir que l'arrêté d'expulsion sera pris dans les plus brefs délais, le président de MF se déclare. Même son de cloche du côté de Hassan Iquioussen, qui a fait valoir sa