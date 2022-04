Alors que le risque de divergence sur la date du début du Ramadan 1443/2022 était réel en France selon des experts, il n’en fut rien après l’annonce – surprenante pour des partisans de l’observation oculaire – fixant la date du premier jour du jeûne samedi 2 avril après une annonce en ce sens de l’Arabie Saoudite. Plusieurs pays comme l’Algérie et la Tunisie ont fait le même choix de date, mais pas le Maroc qui a commencé le mois du Ramadan le lendemain. Le royaume chérifien ne fut pas le seul dans ce cas à travers le monde.En France, le mois du Ramadan a commencé cette année sans débats fratricides autour de la date entre partisans des calculs astronomiques définissant les dates des mois islamiques en avance et adeptes de l’observation oculaire, ces derniers s’étant pliés à l’annonce faite notamment par la Grande Mosquée de Paris et ses fédérations alliées. Qu’en sera-t-il sur la date de l’Aïd al-Fitr 1443/2022 ? Alors que le Conseil théologique musulman de France (CTMF) a annoncé depuis des semaines quand la fête aura lieu, le docteur en planétologie Smaïl Mostefaoui est affirmatif auprès de Saphirnews : il ne devrait y avoir aucun risque de divergence cette année pour la fin du Ramadan. Il sera en effet impossible de voir le croissant lunaire depuis n’importe quel point de la planète samedi 30 avril, après 29 jours de jeûne, comme en témoigne la carte ci-dessous.