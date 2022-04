Ramadan 2022 : ces pays qui débutent le jeûne dimanche 3 avril

La plupart des pays ont fixé le premier jour du Ramadan pour samedi 2 avril. Quelques autres se démarquent cette année en décidant que le mois de jeûne débutera dimanche 3 avril en raison d'une non-observation du croissant lunaire vendredi 1er avril sur leur territoire, comme Saphirnews a eu l'occasion de l'expliquer ici. Au Maghreb, c'est le cas du Maroc. Si l'Algerie a déclaré avoir pu observer le croissant lunaire, il n'en est rien pour la Tunisie qui, par la voix du mufti de la République Othman Batikh, a tout de même decidé de fixer le début du jeûne pour samedi 2 avril.Au Proche et au Moyen-Orient, la Jordanie et le sultanat d'Oman ont annoncé le début du Ramadan pour dimanche 3 avril. L'autorité chiite irakienne, représentée par l'ayatollah Ali Al-Sistani, a rejoint la décision de l'Iran en ce sens.Plusieurs pays d'Asie du Sud-Est sont dans la même vague comme l'Indonésie, la Malaisie, Singapour, le sultanat de Brunei et le Japon. Le Pakistan, le Bangladesh et l'Inde en font tout autant.Pour s'inscrire à notre newsletter gratuitement, c'est ici. Lire aussi :