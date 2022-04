Carême et Ramadan 2022 : chrétiens et musulmans en communion spirituelle

Aussi, en ce mois de jeûne, de prière et d’aumône dans lequel vous vous engagez, fidèles à votre foi en Dieu, le Miséricordieux, je vous propose de nous stimuler mutuellement à mieux plaire à Dieu en servant nos frères et sœurs en humanité, et tout spécialement ces enfants, ces mères, ces personnes âgées, qui ont dû prendre le chemin de l’exil, par suite de la destruction de leurs villes et villages, non seulement en Ukraine, mais dans de nombreuses autres régions du monde.Être artisan de paix, de fraternité et d’hospitalité passe par la transformation de notre propre cœur encore trop souvent habité de peur, de violence, d’égoïsme et de fermeture. Aussi, tournons‐nous vers Celui qui est l’Unique et Créateur des mondes pour le prier non seulement d’ouvrir nos cœurs au pardon réciproque mais aussi de faire de nous des instruments inlassables de réconciliation et des bâtisseurs d’une société plus juste et plus fraternelle. Je vous souhaite un bon mois de Ramadan, paisible et fructueux, ainsi qu’un joyeux Aïd al‐Fitr.Lire aussi :