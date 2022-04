« C’est un rêve qui se concrétise et qui n’aurait pas pu se réaliser sans la municipalité qui nous a accompagnée depuis la création de l'édifice »

« digne de ce nom, sans se soucier de la place »

« réussi ce pari »

« aux fidèles et à la municipalité »

« passer le mois de Ramadan avec les fidèles dans une mosquée officiellement ouverte »

« C’’est une bonne nouvelle, une décision sage et juste »,

« d’entamer le Ramadan avec sérénité »

Cela fait 23 ans que les habitants de Lieusaint attendaient ce moment. La mosquée de cette ville de Seine-et-Marne vient d’ouvrir ses portes, à quelques jours du début du mois de Ramadan. Alors pour Aziz Nakhil, président de l’Amicale des musulmans de Lieusaint (AML), l’ouverture du lieu de culte a une saveur particulière., confie l’homme de 51 ans.Dans ce lieu de culte situé au centre-ville, à 200 m de la mairie, quelque 600 personnes peuvent désormais occuper les 270 m2 de surface, pour un coût total de 1,5 million d’euros. Un lieu, explique le président de l’association. Et pour cause : le local que l’AML occupait depuis des années ne pouvait pas accueillir plus d’une quarantaine de fidèles. Une nouvelle ère s’est ouverte pour les musulmans de Lieusaint, qui plus est à l'heure du Ramadan.La mosquée de Vitrolles, dans les Bouches du Rhône, vient elle aussi de voir le jour, après six ans d’attente et un incendie qui a ralenti l’échéance en 2016. Son président, Habib Malagouen, se réjouit d’avoir, lui qui s’était donné l’objectif, avec les 11 personnes du conseil d’administration de l’Association du centre culturel et cultuel musulman de Vitrolles (AFCCCMV), de finir leur mosquée avant le mois de jeûne. Pari tenu donc, et qui a été possible grâce, souligne le président de 44 ans. Il se satisfait dequi leur aura coûté 2 millions d’euros.Pour le recteur de la mosquée Al Madina Al Mounawarra de Cannes, Ahmed Guessoum, la joie de pouvoir célébrer le Ramadan dans un lieu de culte est aussi très forte mais pas pour les mêmes raisons. Le ministère de l’Intérieur s’était en effet prononcé au début de l'année pour la fermeture du lieu de culte avant de se raviser. se félicite le recteur, et qui lui permet