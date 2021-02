Face à une jeunesse étudiante en détresse, la solidarité portée à bout de bras

« Le poids de la précarité étudiante ne peut plus reposer sur les seules épaules des associations »

Dans une lettre ouverte adressée à Emmanuel Macron fin janvier, Etudiants Musulmans de France (EMF) a réclamé des « gestes forts » du gouvernement pour répondre à la montée du mal-être des jeunes de leur génération et « faire naître l’espoir d’une situation plus digne pour cet âge charnière » . « La situation actuelle qui, nous pouvons le dire, est critique, est pourtant dénoncée depuis plusieurs mois par les syndicats étudiants et les présidents d’université » , signale l’organisation étudiante.



« Cette dégradation de la santé mentale et des conditions de vie dans le monde étudiant n’est pourtant pas nouvelle. La crise du Covid 19 n’a fait qu’aggraver la situation. La génération actuelle ne se sent pas assez soutenue, délaissée. (...) Le poids de la précarité étudiante ne peut plus reposer sur les seules épaules des associations » , estime EMF, qui plaide pour le retour en présentiel en cours pour tous les étudiants allant au-delà d'un jour par semaine « le plus rapidement possible ».



En attendant ces gestes forts, elle s’est mise à pied d'œuvre pour, elle aussi, tendre la main aux plus précairex. Ainsi, l’antenne d’EMF de l’université Panthéon-Sorbonne organise depuis plusieurs semaines des opérations de distribution auprès des résidents des logements Crous. Une première opération a été organisée le 31 janvier au parc de Choisy dans le 13e arrondissement de Paris, où la structure a distribué 1 000 colis avec l'aide de Human Appeal. Elle a prolongé son action le 6 février en offrant plus d’une centaine de plats et de kits d’hygiène à des jeunes logés dans des résidences Crous à Paris et sa proche banlieue.



Des mosquées aussi se mobilisent, comme la Grande Mosquée de Paris qui apporte sa pierre à l’édifice en finançant depuis le 15 février des repas distribués tous les jours par la boulangerie Daubenton située dans le 5e arrondissement de Paris.